マンCが首位アーセナルと勝ち点2差! フォーデン圧巻2Aでパレス撃破…鎌田は途中出場で左シャドー起用
[5.13 プレミアリーグ第31節延期分 マンチェスター・C 3-0 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは13日に第31節延期分を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でマンチェスター・シティと対戦し、0-3で敗戦。2位のシティは首位アーセナルと勝ち点2差となった。ベンチスタートの鎌田は後半30分から途中出場した。
3日後にFAカップ決勝が控えるシティだが、リーグ戦も1試合未消化で首位アーセナルと勝ち点5差と負けられない状況。FWアーリング・ハーランドらは温存しながら、MFフィル・フォーデンを起用した。パレスも鎌田とMFアダム・ウォートンらがベンチスタートとなった。
前半の序盤は拮抗状態が続いたが、前半32分にシティが均衡を破る。DFマテウス・ヌネスからの縦パスを敵陣PA内で受けたフォーデンが、PA手前から相手の意表を突くヒールパス。反応したFWアントワーヌ・セメニョがゴール左隅に右足シュートを決め切り、待望の先制点を挙げた。
さらに前半40分、シティが追加点。左サイドから浮き球パスが出ると、フォーデンがPA内で後ろ向きのままボールを折り返す。ゴール前のFWオマル・マーモウシュが反転しながら右足シュートを沈め、2-0と点差を広げた。
そのまま前半を折り返すと、後半15分前後には両チームが交代カードを切る。パレスは3枚替えをし、ウォートンやFWイスマイラ・サールらが入った。それでもシティの攻勢は変わらない。30分には満を持して鎌田が出場。2シャドーの左に配置された。
後半36分、鎌田がチャンスを作る。GKジャンルイジ・ドンナルンマのパスを最前線でカットし、そのままPA左に進入。相手DFとの交錯で倒れて主審の笛が鳴るが、PKではなくてシミュレーションの判定。惜しくもイエローカードを受けたが、この後からパレスは攻勢を強めていく。
しかしシティがダメを押す。後半38分、MFラヤン・シェルキが長距離をドリブルで運び、PA付近でラストパス。右サイドからPA右に詰めたMFサビーニョが冷静にチーム3点目を流し込んだ。
試合はそのまま終了し、シティが3-0で勝利。首位アーセナルまで勝ち点2差に迫り、FA杯決勝に弾みをつけた。
プレミアリーグは13日に第31節延期分を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でマンチェスター・シティと対戦し、0-3で敗戦。2位のシティは首位アーセナルと勝ち点2差となった。ベンチスタートの鎌田は後半30分から途中出場した。
3日後にFAカップ決勝が控えるシティだが、リーグ戦も1試合未消化で首位アーセナルと勝ち点5差と負けられない状況。FWアーリング・ハーランドらは温存しながら、MFフィル・フォーデンを起用した。パレスも鎌田とMFアダム・ウォートンらがベンチスタートとなった。
さらに前半40分、シティが追加点。左サイドから浮き球パスが出ると、フォーデンがPA内で後ろ向きのままボールを折り返す。ゴール前のFWオマル・マーモウシュが反転しながら右足シュートを沈め、2-0と点差を広げた。
そのまま前半を折り返すと、後半15分前後には両チームが交代カードを切る。パレスは3枚替えをし、ウォートンやFWイスマイラ・サールらが入った。それでもシティの攻勢は変わらない。30分には満を持して鎌田が出場。2シャドーの左に配置された。
後半36分、鎌田がチャンスを作る。GKジャンルイジ・ドンナルンマのパスを最前線でカットし、そのままPA左に進入。相手DFとの交錯で倒れて主審の笛が鳴るが、PKではなくてシミュレーションの判定。惜しくもイエローカードを受けたが、この後からパレスは攻勢を強めていく。
しかしシティがダメを押す。後半38分、MFラヤン・シェルキが長距離をドリブルで運び、PA付近でラストパス。右サイドからPA右に詰めたMFサビーニョが冷静にチーム3点目を流し込んだ。
試合はそのまま終了し、シティが3-0で勝利。首位アーセナルまで勝ち点2差に迫り、FA杯決勝に弾みをつけた。