パリ発フットウェアブランド「ヴィレッジピーエム」、初のオンライン限定モデルを発売

フランス・パリ発のフットウェアブランド「ヴィレッジピーエム（Village PM）」が、初のオンライン限定モデル「1PM Black LTR」を発売した。ヴィレッジピーエムの公式オンラインストアで取り扱っている。

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2025年春夏シーズンにデビューしたヴィレッジピーエムは、スケーターに向けてパフォーマンススケートシューズの新しい履き心地とデザインを提案。アーカイヴシルエットの再解釈が主流であったスケートフットウェア市場に対し、アウトドア系パフォーマンスシューズに見られる快適性と現代的なデザインを取り入れたプロダクトを製作している。

1PM Black LTRは、2025年3月に東京で開催されたポップアップで先行販売。ブランドを象徴するシルエット「1PM」を継承したモデルで、柔らかさと高いグリップ力を兼ね備えたラバーを足に沿うよう手作業で巻き付ける独自の製法「Rubber Glove Construction」や、足の自然な左右非対称の形状を踏まえて設計したカスタムラストによる精密なフィット「Asymmetrical Precision Fit」、足の甲からつま先までを均一かつ強固に締め上げるシューレース構造「Full-Foot Lacing」といった仕様はそのままに、アッパーに上質なブラックのフルグレインレザーを採用した。価格は1万9500円。

◾️ヴィレッジピーエム：公式オンラインストア