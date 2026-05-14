元AKB48でタレント・大家志津香（34）が13日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。トライアスロンに挑戦することを告白した。

この日は「メンタルが強すぎる女VS弱すぎる女」というテーマで進行。LINEの返信に関する話題になると、メンタルが強いと自負する大家は「私、既読スルーも全然大丈夫」と、返信がないことを気にしないと伝えた。

その理由は「既読ついてる時点でオッケーていう。既読がオッケーの認識」と説明。しかし、「既読＝オッケー」という考えにより、ある不安があった。

それは「ちょっと前に友達にトライアスロン誘われて。飲んでる時に約束して。友達が“自分の自転車貸してあげるから”みたいな感じで、飲みの場で約束が完了した」という。

飲みの席での口約束だったため、翌日に改めてLINEで「自転車を貸していただける認識で大丈夫でしょうか?」と確認。しかし「既読無視されてる」と、いまだに返信は来ていないという。

それでも「今月末トライアスロンなんですけど、チャリが来るかわかんないですけど…でも既読ついてるってことは多分オッケーだから。チャリ持ってきてくれる」と信じていることを明かした。

これにMCの上田晋也は「はぁ?ちょいちょい…分かんないじゃん!」と驚きを隠せなかった。続けて「俺…どっちかっていうとオッケーじゃない方だと思う」と諭されると、大家は「え?私…ママチャリ!?」と、最悪の事態を想像して衝撃を受けて、スタジオは爆笑に包まれた。