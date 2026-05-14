女優の榊原郁恵が６７歳になったことを報告した。

１４日までにインスタグラムを更新し「わたし、そして渡辺のお誕生日に毎年スタッフ・友達・仕事関係者から沢山のお祝いを頂きます ホントに有難う御座います」と感謝。８日は自身の誕生日。そして１２日は、２０２２年１１月２８日に敗血症で亡くなった夫・渡辺徹さん（享年６１）のバースデーでもある。

榊原は「頑張らなきゃいけませんね 今年から家族が増え、拓弥の可愛いお嫁ちゃんも加わっていつものステーキ屋さんで祝って貰いました」と俳優の長男・渡辺裕太、次男・渡辺拓弥らとお祝いする様子をアップ。

「【虫の知らせ】【東京マハロ・可もなく不可もない戦争】舞台メンバーみなさん有難うございました」と共演者にも感謝した。

この投稿にはフォロワーから「郁恵さん、徹さんお誕生日おめでとうございます」「徹さん郁恵さんファミリー」「いつまでもお元気でいてください」「愛がいっぱい」「息子さん結婚されたんですね おめでとうございます。徹さんも喜んでますね」などの声が届いている。

次男の渡辺拓弥は今年１月１４日、自身のインスタグラムで昨年７月に結婚していたことを発表した。お相手については「長いこと」お付き合いしていたといい、「家族同様に支えてくれて、安心して楽しく過ごせるなら、これはもう家族だ！そんな想いでプロポーズをさせていただきました」と明かしていた。