映画『ボタニスト 植物を愛する少年』は、中国の西北部に位置する新疆ウイグル自治区が舞台。広大な自然に息づく動植物や精霊たちと少年との対話を詩的なモノローグと映像美で描き出し、ベルリン国際映画祭ジェネレーションKplus部門でグランプリを受賞するなど、世界の映画祭で評価された。

【画像】新疆ウイグル自治区を舞台に描くカザフ族の少年と漢族の少女の“淡い初恋”『ボタニスト 植物を愛する少年』の場面写真をすべて見る

監督は新疆出身で、本作で長編デビューを果たしたジン・イー（景一）。中国から生まれた新しい才能として注目されている。首都北京から新疆までの距離は約3000キロ。新疆の大地が新時代の監督の感性をどのように育んだのか、ジン監督にお話を聞いた。



ジン・イー監督

◆◆◆

人と自然の関係がとても近い村で育った経験

――『ボタニスト』は、植物の観察を日課にしているカザフ族の少年と、漢族の少女との淡い初恋のような関係を、美しく豊かな自然の中で描いています。舞台はカザフスタンまでたった5キロ、中国で最も北西に位置する新疆ウイグル自治区の村。監督の故郷をイメージした設定ですか？

ジン・イー監督（以下、ジン） 私の故郷も新疆ウイグル自治区の西北部にあり、複数の国と国境を接しています。幼い頃から、この映画に出てくるような村で育ちました。午後まるまる屋根の上でのんびり過ごしたり、友人の家に遊びに行ったり、木陰で休んでいるうちに1日が終わったりするような日々を送っていました。

人と自然の関係がとても近く、周りにあるもの全てが自分と対等に並んでいるような感覚で過ごしていたので、この映画の中では、たとえば人の顔から木の根へ、人の顔から空へと視線が移るようなショットを多用しています。そうすることで人と自然を結びつけようという意図がありました。人と自然とのつながりは、私が新疆で過ごした子供時代の大切な一部です。その場所の風景、その場所の大地というのは、人が世界をどう感じるのか決定づけ、形づくるものだと思います。

カザフ族の少年と漢族の少女

――主人公の少年をカザフ族に、少女を漢族にした理由は？ 子供の頃からカザフ族と頻繁に交流していたのですか？

ジン 新疆は、さまざまな民族が集まっている地域です。ウイグル族、カザフ族、モンゴル族、それに漢族もいます。いろいろな民族がひとつの村の中で暮らしていて、影響し合っている部分が数多くありました。

カザフ族は遊牧民族なので、草原や自然とのつながりがとりわけ深く、植物や自然に対して、私たちとは異なる独自の知恵を持っています。私も彼らと同じ土地で育ったことが、この映画のスタイルを形づくるもとになったのかなと思います。

子供の頃から、少数民族の友達はいました。この映画で子供2人の民族が違うという設定にしたのは、私には異なる植物のように思えるからです。植物は種類によって異なる性質や習慣を持っています。私たちもそれぞれ異なる文化的な蓄積があり、家庭の影響を受けています。それでも同じ大地で共に育ち、同じ新疆の風景と村の暮らしを分かち合っています。

2人の子供という親密な2種類の植物を通して、互いについて全く知らない民族でも、言葉が違う民族でも、純粋なかたちで触れ合い、通じ合うことができるということを、この映画を通して伝えたかった。人間と植物、人間と自然との出会いのように、それはとてもシンプルで、偏見も、隔たりもないものだと思うのです。

異なる文化的背景を持つのは当たり前のことだった

――主人公の少年は、普通話（いわゆる中国語）も話せます。実際に監督と交流があったカザフ族の友達は、監督と同じ小学校に通い、普通話で教育を受けていたのですか？

ジン 小学校では、異なる文化的背景を持つ子供たちが自然に同じ時間を過ごしていました。地域によって使われる言葉もさまざまで、その土地ならではの空気がありました。互いの言葉を自然に話せる子供たちも多く、私にとってはそれがごく当たり前の風景でした。

――時々ラジオから新疆の経済発展を伝えるニュースが聞こえてきます。あの演出の意図は？

ジン この映画では、人と人との関係だけでなく、時代の移り変わりの中で少しずつ変化していく土地の空気も描きたいと思っていました。人々の暮らしや風景が静かに変化していく感覚は、私自身が育った場所の記憶ともつながっています。その重なりの中に、この土地ならではの感覚を映し出せたらと思っていました。

映画好きの父親の影響で観た様々な作品

――監督は1994年生まれ。自然の中で育ったというお話でしたが、子供時代はどんなエンターテイメントに触れてきたのですか？

ジン 学校には図書館がありましたが、蔵書はとても限られていて、あまり読書をしてきたわけではありません。どちらかというと、外で遊び回っている子供でした。ただ、父親がVCDをレンタルする仕事をしていたので、小学5年生くらいの頃から、父親が町から持ち帰った香港映画のVCDを観るようになりました。ホラー映画やガンアクションに初めて触れたのはその頃です。村で暮らす少年にとっては、とても不思議な体験でした。

――映画監督になりたいと思い始めたのは、いつ頃でしょうか？

ジン 映画好きだった父親が、大量に映画を観ていたことが影響していると思います。中学に入った頃、友人からディスクをもらいました。そこには張藝謀（チャン・イーモウ）やエミール・クストリッツァの映画、それから、心を揺さぶられるようなアート映画などがいくつか収められていて、全部観終わった時に、映画というのは人を泣かせることも、さまざまな思考を促すこともできるのだと気がつきました。子供の頃に屋根の上で、まだ見たことのない場所に思いを馳せていた時の感覚を思い出し、それを映像で表現できれば、自分も映画を撮れるかもしれないと思ったことを覚えています。

映画を撮るには勉強が必要だと思ったので、その頃からたくさん本を読むようになり、詩も書くようになりました。『ボタニスト』の脚本を書き始めたのは、北京電影学院の大学院に進んでからです。

――映画でさまざまな世界に触れる前、新疆の外に出たことはあったのでしょうか？

ジン 初めて新疆を離れたのは、大学（浙江伝媒大学）に進学する時でした。初めて小さな村を出て、着いた先が、中国で最も発展している上海と杭州だったのです。その時に感じたギャップは、今でも心に刻まれています。

ビー・ガンら著名映画人の後押し

――本作のプロデューサーは、ビー・ガン（毕赣）監督とも組んできたシャン・ズオロン（单佐龍）さんです。お二人との出会いを教えてください。

ジン 『ボタニスト』の脚本をピッチング（資金調達のためのプレゼンテーションの場）に持ち込んだことがきっかけです。そこで出会った（『薬の神じゃない！』等のヒットメーカー）ウェン・ムーイェ（文牧野）監督が私の脚本を読み、ビー・ガン監督に推薦してくれました。ビー監督がさらにその脚本をシャン・ズオロンさんに渡したことが出会いです。彼らは皆、それぞれのやり方で、この映画の企画を支援したいと申し出てくれました。

――『ボタニスト』には、映像美が特徴的なビー・ガン作品に通じる視覚的こだわりを感じます。影響を受けたことがあれば教えてください。

ジン ビー監督とシャンさんは『凱里ブルース』（2015年）の頃から一緒に仕事をされています。ビー監督は、自分の故郷や記憶、時間と空間に対して非常に鋭い感覚を持っていて、中国の多くの映像作家に影響を与えている映画監督です。シャンさんについては、私の脚本や以前撮った短編映画の中から、空間や生まれ育った土地に対する私の独特のとらえ方を見出してくれたからこそ、こうしてつながることができたのだと思っています。

――主人公の兄は、北京で働いていましたが、つらい経験をして故郷に逃げ帰り、それでもなお都会の暮らしに後ろ髪を引かれているという設定です。監督も新疆から都会に出て、映画を撮っていらっしゃいます。兄のキャラクターにご自身を投影した部分はありますか？

ジン 確かに、主人公の兄と私はよく似た経験をしていると思います。地方の村から大都市に出てきた私たち世代の若者は、都会への憧れを抱きながらも、想像していた以上に厳しい暮らしに直面しているのです。都会に根を張り、自分の居場所を見つけることは本当に難しい。かといって簡単に帰ることもできず、故郷と都会の間をさまよい続ける。これは今の中国で、地方出身者の多くが経験していることだと思います。

想像力や感性をもう一度解き放って

――現在は北京在住だそうですね。これからも北京を拠点に映画を撮り続けるつもりですか？ たとえば、故郷に帰って映画を作りたいという思いは？

ジン 難しい質問ですね。中国で映画の仕事をするなら、ほとんどの業界関係者がいる北京のほうが圧倒的につながりやすいのです。ただ、5年後、あるいはもっと先のことについては、改めて考えるかもしれません。北京は生活コストがかなり高いので、今後の状況を見ながら判断していくことになると思います。

――『ボタニスト』の自然をモチーフにした余白の多い作風は、ショートドラマが人気の時代に、流行の真逆を行くものだと思います。観客には本作をどんなふうに見てもらいたいですか？

ジン ショートドラマや配信ドラマは、人々の集中力を奪い続けています。そのような状況の中で、『ボタニスト』のような映画は、初めて水に触れるように、初めて木に触れるように、自然とつながる感覚を自分の中に再び呼び起こし、心穏やかに観てもらう必要があります。観客の皆さんには、想像力や感性をもう一度解き放つような感覚で、この映画の世界に入ってきていただきたいですね。中国に「植物のように辛抱強く育つ」という言葉があります。この映画でそんな感覚をお届けできればと願っています。

『ボタニスト 植物を愛する少年』

新疆の静かな村で祖母と暮らす少年アルシンは、植物を愛し、自然と語り合う日々を送っている。そんな彼は周囲から「植物学者（ボタニスト）」と呼ばれている。失踪した叔父の気配や言葉を話す馬など夢のような出来事に導かれながら、村の雑貨店を手伝う漢民族の少女メイユーとの出会いをきっかけに、彼の世界は少しずつ揺らぎ始める。自然、記憶、そして初恋 ――現実と幻想がゆるやかに溶け合う中で、少年の成長を静かに見つめる詩的な物語。

監督・脚本・編集: ジン・イー／出演 : イェスル・ジャセレフ、レン・ズーハン／ 2025年／中国／96分／配給 : リアリーライクフィルムズ／©2025 MONOLOGUE FILMS ALL RIGHTS RESERVED / ReallyLikeFilms／5月15日（金）よりロードショー

（新田 理恵／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）