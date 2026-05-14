AIの普及によって、上司の悩みも変わりつつあります。AIを使えば短時間でも整った資料や提案が作れてしまうため、「よくできているが、本当に考えているのかわからない」という状況が増えています。とくに問題になるのが、AIに仕事を「丸投げ」するケースです。見た目は整っているため気づきにくく、気づいたときには思考力が育っていない。そんな事態も起こり得ます。

では、AIに丸投げする部下に対して、上司はどう向き合えばよいのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修を行い、そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法を書籍 『AIを使って考えるための全技術』 としてまとめた石井力重さんに、丸投げが起きる理由と、その対処法について聞きました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

なぜ、AIに「丸投げ」してしまうのか？

――AIに丸投げする部下とは、どう向き合えばいいのでしょうか。

これは、AI時代ならではの難しい問題です。

以前の「手抜き」は、誤字や間違いが多く、一目でわかりました。しかしAIを使うと、手抜きでも整ったアウトプットが大量に出てきます。見た目だけでは判断しにくくなっています。

ただし、丸投げは必ずしも怠慢だけが原因ではありません。

多くの場合、「仕事を分解できていない」ことが原因です。何を考えればいいかわからないため、全部AIに渡してしまうのです。

丸投げを減らすには、仕事を「分解」してあげる

そこで有効なのが、リーダーが部下に、思考を「分解」して教えることです。

たとえば、

・目的は何か

・仮説は何か

・検証方法は何か

・成果物の基準は何か

このように分解し、各段階について考えさせます。

そして全部をAIに投げさせるのではなく、「この段階ではAIを使っていい」と明示する。

こうすることで、AIを使いながらも思考力を育てることができます。

丸投げは怠慢ではなく、構造不足。

成長意欲のある部下であれば、自分の頭の中で構造を描けるようになることで、丸投げは自然と減ります。

能力ではなく「姿勢」の問題ならどうするか

一方で難しいのが、能力不足ではなく、意図的に丸投げしているケースです。

理解しているにもかかわらず、タイパを優先し、締め切り間際に慌ててAIに作らせる。中身の薄いアウトプットや、ハルシネーションを含んだ成果物をそのまま提出してくるケースです。

こうした場合、その人の仕事はAIに任せているのと変わりません。

そこで、AIにはできない仕事を任せることが有効です。

たとえば、

・人に会って調査する

・現地で現物を確認する

・身体で体験し、顧客が将来するであろうつまずきを見つける

こうした仕事はAIでは代替しにくく、人間の価値が発揮される領域です。

AIがあればこなせるタスクばかり渡しているなら、それは上司側の仕事設計の問題でもあります。

部下のAI丸投げ問題は、上司の「人間にしかできない仕事を見極める力」とも密接に関係しています。

AI時代のマネジメントでは、AIをどう使うかだけでなく、人間に何を任せるか。

その設計力が、リーダーに求められているのです。

（本稿は、書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者、石井力重さんの書き下ろし記事です。書籍ではAIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています）

本書が提案したいのは「AIを使って考える」ことであり、「AIに考えてもらう」ことではありません。

――AIを使って考えるための全技術』P17より引用