5月13日、川崎競馬場で行われた交流G2・エンプレス杯（G2・ダ2100m）は、2番人気に支持されたC.ルメール騎乗のメモリアカフェが鮮やかな差し切りを決めた。1番人気のテンカジョウは直線入口からきっちり抜け出したが、勝ち馬が1枚上手だった。

エンプレス杯、レース後ジョッキーコメント

1着 メモリアカフェ

C.ルメール騎手

「レース前、勝つ自信がありましたね。前走すごく良い競馬をしてくれましたので、今回もG2で大きなチャンスがあると思いました。パドックでいい状態に見えましたので、自信が高かったです。前半であまり進んで行かなかったし、いいポジションを取れなかったけど、今日は長い距離だったので、全然心配してなかったです。馬はだんだん自分のリズムを見つけたし、エンジンもだんだんパワーアップしましたので、3・4コーナーで手応えは良かったですから、直線でいつも通りの脚を使えると思いました。すごい良い脚でした。前走1800mでしたけど、とても冷静に走ってくれました。関東オークスを勝った時も2100mでしたので、長い距離は全然問題ないですね。全く問題ないです。（この先）どこに行けるかまだ分からないですけど、だんだん強くなってきますので、またG1レベルを期待しています。今日、ファンの皆さんが競馬場に来てくださって、本当にありがとうございました。今日メモリアカフェはすごく良い競馬を見せましたので、皆さん楽しんでいただけたと思います。また今度応援してください。本当にありがとうございました」

柄崎将寿調教師

「思ったより後ろの位置になってしまったので終始ドキドキしました。程よく気合が乗っていて許容範囲の感じだったんじゃないかなと思います。この馬の強みとして、コントロールの操作性の良さっていうのがありますので、どこの位置からでも競馬ができる、それがすごい強みかなと思っています。正直、馬的にはちょっと2100っていうのは長いかなとは思うんですけれども、そう言いながらも関東オークスとエンプレス杯をこの強さで勝ってくれましたね。距離もこなしてくれますし、もちろん1600あたりも多分守備範囲かなと思いますので、レースに合った調整をしていきたいと思います。遅くまで応援ありがとうございました」

2着 テンカジョウ

松山弘平騎手

「スタートも良かったですし、今日はしっかり流れに乗れて凄く良かったです。道中もリズムも良く、上がって行きたいタイミングで行けて、追い出しも我慢するくらい余裕もありました。直線向いてからしっかり伸びてくれましたが、勝ち馬が思った以上のすごい脚でした。勝った馬が強かったです」

3着 レイナデアルシーラ

田口貫太騎手

「良いリズムで自分のペースで運べました。良い競馬が出来ましたし、勝った馬は強かったですが、この馬も十分力をつけてくれていると思います」

エンプレス杯・プロミストジーンと武豊騎手 (C)Hiroki Homma

4着 プロミストジーン

武豊騎手

「距離はこなせてはいますけど、手応えほど伸びませんでした。バテてはいないのですが伸び負けした感じでした。もう少し短い方がいいかもしれません」

5着 アピーリングルック

戸崎圭太騎手

「良いスタートを切ってくれてリズムよくは行けました。引っかかったわけではありませんが興奮して走ったなという感じで、もう少し距離を詰めてもいいのかなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月13日、川崎競馬場で行われた11R・エンプレス杯（Jpn2・4歳上牝・ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のテンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）、3着に5番人気のレイナデアルシーラ（牝4・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは2:16.1（良）。

エンプレス杯・メモリアカフェとC.ルメール騎手 (C)Hiroki Homma

交流重賞3勝目

C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェが鮮やかな差し切りを決め、交流重賞3勝目をマークした。レース前半は離れた後方でじっくりと構える形。2周目向こう正面から徐々に進出を開始し、勝負どころでは勢い良く押し上げていった。直線では先に抜け出したテンカジョウへ外から並びかけ、ゴール前で力強く前へ。しぶとい追い比べを制し、存在感を示す勝利となった。

メモリアカフェ 8戦5勝

（牝4・美浦・柄崎将寿）

父：ナダル

母：ルミエールカフェ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：西川光一

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 メモリアカフェ C.ルメール

2着 テンカジョウ 松山弘平

3着 レイナデアルシーラ 田口貫太

4着 プロミストジーン 武豊

5着 アピーリングルック 戸崎圭太

6着 マテリアルガール 矢野貴之

7着 マーブルマウンテン 吉原寛人

8着 レクランスリール 丸山真一