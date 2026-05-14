ミスが起きる原因は“両ヒザ”にあり！ヒザにティーをつけると改善する⁉

飛距離が伸びない、打球が曲がる、ダフリ・トップ……。ミスの種類はさまざまでも体の使い方、動かし方の「1点」を直せば、すべてのミスをすぐに防ぐことができる。

そんなスピード上達を叶える、濱野流「1点集中スイング改造」で、ミスの出ない振り方を即マスターしよう！

ボールと体の距離を一定に保つことが重要

両ヒザを「前後」に動かすのはOK

両ヒザの向きと高ささえキープできていれば「前後」に動いても問題ない。むしろ、股関節を動かしやすくなるので、上半身のスムーズな回転をうながしてくれる

ショットの精度を高めるためには、アドレスからインパクトまでボールと体の距離を一定に保つことが大切。だが、多くのアマチュアは上体が起きてしまうエラーが生じやすい。このエラーを防ぐのに重要なのが“両ヒザ”の使い方だ。両ヒザの「向き」と「高さ」を意識すれば、前傾角度の維持につながる。

濱野のオススメは「両ヒザにティーをつけるドリル」。ティーによってヒザの高さと向きが可視化され、ヒザの動きにフォーカスしやすくなる。下半身に意識が集中することで、上半身が自然とリラックスできるのも、この練習法をオススメする理由だ。

両ヒザが一緒に動くのは×

スイング中に足裏が浮いてしまうのは、両ヒザが同時に同じ方向へ動いて軸プレするのが原因。仮にボールを真っすぐ飛ばせたとしても、上半身での無理なスイング調整をしているため飛距離が大幅に落ちてしまう

【バックスイング】足の外側の筋肉だけに頼るのはNG！

「ほとんどのゴルファーが、スイング中に内転筋（内モモの筋肉）を有効に使えていません」と濱野。日常生活でおもに使うのは足の外側の筋肉。クラブを振るときも無意識に使い慣れた外側の筋肉に頼ってしまいがちで、これがバックスイング時に右ヒザが流れて軸がズレる原因になる。

両ヒザの向きと高さをアドレスから変えないようにすると、両足の内側の筋肉で自然と踏ん張れるようになる。

左ヒザの向きも見逃さない

バックスイングで右ヒザの向きをキープできていても、左ヒザが内側へ動きながら下を向いてしまうと右へのスエーや軸が傾くなどのミスが起きる。つねに“両ヒザ”を意識することが大切だ

イメージどおりのトップが作れる

両ヒザの動きに集中することで、スイングリズムは自然とゆっくりになる。結果的に「狙いどおりのトップ」を作りやすくなり、切り返しのタイミングも安定する

いかがでしたか？ 両ヒザを意識しましょう。

濱野希

●はまの・のぞみ/1994年生まれ。栃木県出身。容姿や指導力、人柄のよさから多くの生徒に慕われる人気コーチ。山梨県の「IKIGAI GOLF ACARDEMY」を中心に全国的にレッスンを行なう。現在、LPGAティーチングライセンスA級を取得中。

構成=岡田豪太

写真=田中宏幸

協力=東松苑ゴルフ倶楽部