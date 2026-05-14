『VIVANT』続編目前に新キャラ匂わせ？ 公式投稿に注目集まる
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日投稿されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。公開されたイラストを巡り、ファンの間では登場人物の“正体”を予想する考察が過熱している。
【写真あり】新キャラ匂わせ？ 公式の投稿
同企画は4月29日にスタートし、意味ありげなキャラクターイラストが投稿されてきた。黒い衣装でワイングラスを手にする人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのキャラクターが次々に登場。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」のメンバーを連想させるイラストも公開され、SNS上ではさまざまな考察が飛び交っていた。
今回公開された15日目のイラストは、口ひげとあごひげをたくわえた男性。深緑色の服を着用し、鋭い表情を見せており、これまでとは異なる雰囲気を漂わせている。SNSでは「海外組っぽい」「重要人物の予感」「誰が演じるのか気になる」「また考察が止まらない」といった反応が相次ぎ、続編への期待をさらに高めている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感でも注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫る物語と緻密な伏線が支持を集め、高視聴率を記録。社会現象級の人気ドラマとなった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされ、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。
【写真あり】新キャラ匂わせ？ 公式の投稿
同企画は4月29日にスタートし、意味ありげなキャラクターイラストが投稿されてきた。黒い衣装でワイングラスを手にする人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのキャラクターが次々に登場。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」のメンバーを連想させるイラストも公開され、SNS上ではさまざまな考察が飛び交っていた。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感でも注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫る物語と緻密な伏線が支持を集め、高視聴率を記録。社会現象級の人気ドラマとなった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされ、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。