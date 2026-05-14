プロ野球 パ・リーグは13日、各地で2試合が行われました。

2位西武は3位ソフトバンクとの接戦を制して6連勝。1点を追う3回に相手のワイルドピッチで追いつくと、西川愛也選手が決勝の犠牲フライを放ちました。先発の郄橋光成投手は9回129球の熱投を見せ、3被安打(うち1被本塁打)1失点で今季2度目の完投勝利。登板した4試合連続で勝利を挙げ、リーグトップの5勝目を手にしました。

4位の日本ハムは6位ロッテに勝利し4連勝です。水野達稀選手のタイムリーやレイエス選手の6号2ランホームランなどで、序盤から4点のリード。援護をもらった先発・福島蓮投手は7回途中2失点の好投で今季初勝利を挙げました。9回には進藤勇也選手がプロ初本塁打を記録しています。

2試合の結果、順位に変動はなし。日本ハムは勝率5割復帰です。

＜5月12日パ・リーグ結果＞

◆西武 2-1 ソフトバンク

勝利【西武】郄橋光成(5勝2敗)

敗戦【ソフトバンク】藤原大翔(1敗)

本塁打【ソフトバンク】近藤健介9号

◆日本ハム 6-2 ロッテ勝利【日本ハム】福島蓮(1勝2敗)敗戦【ロッテ】小島和哉(4敗)本塁打【日本ハム】レイエス6号、進藤勇也1号【ロッテ】山口航輝1号