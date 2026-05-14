イメージ通りのアプローチができる、ボールの捕まえ方とは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

アプローチでもボールをつかまえることが重要な理由

理想のインパクトはフェース面でボールを包み込むイメージで

ボールがある場所をスイングの終着点と考えずに、ボールの先10センチを見てクラブヘッドを出していくことが大切なポイントであることはすでにでお話ししました。しかし、ボールに向かってクラブヘッドを加速させて、ボールをしっかりとつかまえる意識はやはり必要です。

ボールがつかまらない打ち方では距離感が出ませんし、方向性も安定せず、自分のイメージ通りのアプローチが打てないからです。

では、「ボールをつかまえる」とは一体どういうことでしょうか？

大半のプレイヤーはボールを狙ったピンの方向に真っ直ぐ打とうとしてフェース面をどこまでも真っ直ぐ動かそうとしてしまいます。それではボールがつかまりません。

ボールはインパクトの瞬間にフェース面を駆け上がってから飛んでいきます。もっと細かくいえば、フェース面のヒール側からトゥ側へと抜けていくように、フェース面を斜めに横断してボールは飛びますがこれだけではボールをつかまえることはできません。

フェース面でボールを包み込むようなイメージでクラブヘッドの先端をターンすることではじめてボールがつかまります。ただし、この動きを意識して手首を使ってしまうのはNGです。

手首をできるだけ使わずに、両腕と右ヒザを連動させてスイングすればフェースターンは自然に行われます。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信