NHKは、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ 2026」で放送する試合を決定。日本代表の全試合を、地上波とBSで生中継するほか、大会全104試合を高精細なBSP4Kで放送する。

1次リーグは、地上波で計19試合を生中継(NHK ONEで同時・見逃し配信)。初戦の「日本×オランダ」(6/15)、3戦目の「日本×スウェーデン」(6/26)を地上波で、「日本×チュニジア」(6/21)はBSで生中継する。フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国の試合も地上波中継する。

決勝トーナメントは、地上波で計15試合を生中継(NHK ONEで同時・見逃し配信)。決勝戦もNHKが地上波で生中継。日本代表の試合は勝ち上がりにより、決勝トーナメント1回戦はBSで生中継、2回戦以降の日本代表の試合はすべて地上波で生中継する。

BSP4Kでは、大会の全104試合を生中継と録画で放送。地上波で生中継する34試合(1次リーグ19試合、決勝トーナメント15試合)は、BSP4Kでも同時生中継する。

また、1次リーグから決勝まで、地上波の計34試合、大会期間中のハイライト番組はNHK ONE で同時・見逃し配信する。

ハイライト番組は、連日、夜にデイリーハイライトを放送。大会104試合の全ゴールを届けるほか、勝敗を分けた瞬間、プレーの裏側などを解説陣が解説。日本代表の現地最新情報も届ける。

試合をコンパクトにまとめた2分のハイライト番組も連日放送。NHK ONEで同時・見逃し配信する。