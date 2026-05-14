・「シラスで作る主食、どれ食べたい？」の結果は…

・1位 丼 60%

・2位 チャーハン 16%

・3位 パスタ 12%

・4位 ピザ 10%



※小数点以下四捨五入



20,206票

今日の質問は「シラスで作る主食、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「シラスで作る主食、どれ食べたい？」