スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「シラスで作る主食、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「シラスで作る主食、どれ食べたい？」

・「シラスで作る主食、どれ食べたい？」の結果は…


・1位 丼 60%
・2位 チャーハン 16%
・3位 パスタ 12%
・4位 ピザ 10%
　
※小数点以下四捨五入

20,206票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

シラスピザ


【材料】（2人分）

ピザクラスト(市販品) 2枚
トマトソース(パスタ用) 適量
<具>
  シラス干し 大さじ 8~10
  アンチョビ 3~4枚
  玉ネギ 1/4個
  ピーマン 1個
  プチトマト 6~8個
ピザ用チーズ 120~130g

【下準備】

1、玉ネギは縦薄切りにする。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、横に薄切りにする。プチトマトはヘタを取り、縦4等分にする。



2、オーブンを230℃に予熱する。

【作り方】

1、ピザクラストにトマトソースをぬって＜具＞をのせ、ピザ用チーズを全体に散らす(2枚作る)。アンチョビは手でちぎりながらのせて下さい。



2、230℃に予熱しておいたオーブンで9〜11分焼き、器にのせる。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

(E・レシピ編集部)