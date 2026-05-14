「シラスで作る主食、どれ食べたい？」＜回答数20,206票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第529回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「シラスで作る主食、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「シラスで作る主食、どれ食べたい？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
シラスピザ
【材料】（2人分）
ピザクラスト(市販品) 2枚
トマトソース(パスタ用) 適量
<具>
シラス干し 大さじ 8~10
アンチョビ 3~4枚
玉ネギ 1/4個
ピーマン 1個
プチトマト 6~8個
ピザ用チーズ 120~130g
【下準備】
1、玉ネギは縦薄切りにする。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、横に薄切りにする。プチトマトはヘタを取り、縦4等分にする。
2、オーブンを230℃に予熱する。
【作り方】
1、ピザクラストにトマトソースをぬって＜具＞をのせ、ピザ用チーズを全体に散らす(2枚作る)。アンチョビは手でちぎりながらのせて下さい。
2、230℃に予熱しておいたオーブンで9〜11分焼き、器にのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「シラスで作る主食、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？
・「シラスで作る主食、どれ食べたい？」の結果は…
・1位 丼 60%
・2位 チャーハン 16%
・3位 パスタ 12%
・4位 ピザ 10%
※小数点以下四捨五入
20,206票
・2位 チャーハン 16%
・3位 パスタ 12%
・4位 ピザ 10%
※小数点以下四捨五入
20,206票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
シラスピザ
【材料】（2人分）
ピザクラスト(市販品) 2枚
トマトソース(パスタ用) 適量
<具>
シラス干し 大さじ 8~10
アンチョビ 3~4枚
玉ネギ 1/4個
ピーマン 1個
プチトマト 6~8個
ピザ用チーズ 120~130g
【下準備】
1、玉ネギは縦薄切りにする。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、横に薄切りにする。プチトマトはヘタを取り、縦4等分にする。
2、オーブンを230℃に予熱する。
【作り方】
1、ピザクラストにトマトソースをぬって＜具＞をのせ、ピザ用チーズを全体に散らす(2枚作る)。アンチョビは手でちぎりながらのせて下さい。
2、230℃に予熱しておいたオーブンで9〜11分焼き、器にのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)