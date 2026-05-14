フランスで開催されているカンヌ国際映画祭。最高賞を競う部門にノミネートされている深田晃司監督、松たか子さん主演の「ナギダイアリー」が公式上映されました。

記者

「主演の松たか子さんらがレッドカーペットを歩いています。多くのカメラが向けられていて、期待の高さがうかがえます」

今年は最高賞を競うコンペ部門に日本映画3作品がノミネートされていて、松たか子さん演じる彫刻家と彼女を取り巻く人間模様を描いた深田晃司監督の「ナギダイアリー」が先陣を切って公式上映されました。

ナギダイアリーを観た人

「奥深いテーマを数多く扱っているにもかかわらず、常に静かな表現で展開していて、私はそれが心に響きました」

上映後にJNNの取材に応じた松たか子さんらは…

松たか子さん

「最後の最後までみなさん、一生懸命観て下さっているような、細かなリアクションを感じることができたので、映画を愛する人たちなんだなと感じつつ、感動していました。うれしかったです」

コンペ部門にはほかに、是枝裕和監督の「箱の中の羊」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」がノミネートされています。