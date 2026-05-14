「ダンジョンの中のひと」7巻が本日発売！ ついに地下10階の宝箱を開ける機会が到来するが……TVアニメ化もされたダンジョン運営ファンタジー
【「ダンジョンの中のひと」7巻】 5月14日 発売 価格：792円
ダンジョン最深層の探索を進めるクレイ。フロア中にある罠への対処やモンスターとの戦闘にも、徐々に適応していく中で、ついに地下10階の宝箱を開ける機会が到来！ 強力な武器を期待して開錠を試みるが、思わぬ"落とし穴"が……!? 10階攻略が進むクレイと友情を育むベル、いずれぶつかるはずの二人を気に掛けるランガドは、先代との出会いに想いを馳せて――!?
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双葉社は、マンガ「ダンジョンの中のひと」の7巻を5月14日に発売する。価格は792円。
本作は双見酔氏が「webアクション」で連載しているダンジョン運営ファンタジーマンガ。2024年にはTVアニメ化もされた。
7巻ではダンジョン最深層の探索を進めるクレイに、地下10階の宝箱を開ける機会が到来するも、そこで思わぬ“落とし穴”が……。その一方でクレイとベルを気にかけるランガドは、先代との出会いに想いを馳せる。
なお各書店にてさまざまな特典が配布されるほか、同日に発売される双見氏の新刊「新装版 セカイ魔王」1巻とのコラボペーパーや連動購入特典も用意されている。
【「ダンジョンの中のひと」7巻あらすじ】
📢5/14(木)発売📢- webアクション (@webcomicaction) May 12, 2026
双見酔(@sui_hutami)『ダンジョンの中のひと』最新❼巻の特典一覧はこちら📚
同時発売の『新装版 セカイ魔王』①巻とのコラボペーバーや連動購入特典などもあります✅ pic.twitter.com/WC0pm86EB8
ダンジョン最深層の探索を進めるクレイ。フロア中にある罠への対処やモンスターとの戦闘にも、徐々に適応していく中で、ついに地下10階の宝箱を開ける機会が到来！ 強力な武器を期待して開錠を試みるが、思わぬ"落とし穴"が……!? 10階攻略が進むクレイと友情を育むベル、いずれぶつかるはずの二人を気に掛けるランガドは、先代との出会いに想いを馳せて――!?
TVアニメ化もされたダンジョン運営ファンタジー、第7巻！