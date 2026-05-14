【「ダンジョンの中のひと」7巻】 5月14日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

双葉社は、マンガ「ダンジョンの中のひと」の7巻を5月14日に発売する。価格は792円。

本作は双見酔氏が「webアクション」で連載しているダンジョン運営ファンタジーマンガ。2024年にはTVアニメ化もされた。

7巻ではダンジョン最深層の探索を進めるクレイに、地下10階の宝箱を開ける機会が到来するも、そこで思わぬ“落とし穴”が……。その一方でクレイとベルを気にかけるランガドは、先代との出会いに想いを馳せる。

なお各書店にてさまざまな特典が配布されるほか、同日に発売される双見氏の新刊「新装版 セカイ魔王」1巻とのコラボペーパーや連動購入特典も用意されている。

【「ダンジョンの中のひと」7巻あらすじ】

ダンジョン最深層の探索を進めるクレイ。フロア中にある罠への対処やモンスターとの戦闘にも、徐々に適応していく中で、ついに地下10階の宝箱を開ける機会が到来！ 強力な武器を期待して開錠を試みるが、思わぬ"落とし穴"が……!? 10階攻略が進むクレイと友情を育むベル、いずれぶつかるはずの二人を気に掛けるランガドは、先代との出会いに想いを馳せて――!?

TVアニメ化もされたダンジョン運営ファンタジー、第7巻！



