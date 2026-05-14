【「怪怪ギギギギギ」2巻】 5月14日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

双葉社は、マンガ「怪怪ギギギギギ」の2巻を5月14日に発売する。価格は792円。

本作はうぐいす祥子氏が「webアクション」で連載している作品。宙太くん、切枚さん、川中島くんの高校生トリオが、怪異現象が起こるという立入禁止地帯「Kゾーン」の謎に迫っていく。

2巻では“ガーシャ”こと雅沙髑髏涼香先輩が率いる秘密結社・円周率暗記クラブが登場。妖怪くぎ女、人面瘡、異界へ通じる列車などの怪異が宙太を襲う。

またCOMIC ZINでは、購入特典として雅沙髑髏先輩のイラストカードが配布される。

【「怪怪ギギギギギ」2巻あらすじ】

ガーシャこと雅沙髑髏涼香（がしゃどくろすずか）率いる謎の秘密結社・円周率暗記クラブが登場！ Kゾーンの力を利用せんとして、Kゾーンに愛される宙太を取り込もうとするガーシャ！ 妖怪くぎ女、人面瘡、異界へ通じる列車等、第2巻も怪異が宙太を襲うと切枚さんがときめく！



