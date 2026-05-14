『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、面接官が「この子は伸びる」と思う就活生の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

面接官が本当に見ているのは「今の能力」じゃない

面接で評価されるのは、スキルや実績だと思っている就活生はかなり多いです。

もちろんそれも見られていますが、採用のプロが口を揃えて言うのは「新卒に今の能力を求めていない」ということです。

入社してからの成長を前提に採用しているわけなので、面接官が最も気にしているのは「この子は伸びるか」という一点に尽きます。

では、何を見て「伸びる」と判断しているのか。第1位は「素直に非を認められるかどうか」です。

なぜ「素直さ」が第1位なのか

面接の場で、自分の失敗や弱点を率直に認められる就活生は、思っている以上に少ないです。

多くの人は失敗談を聞かれても、無意識に「でも、そこから学んで〜」と学びの話に素早く切り替えたり、失敗の原因を環境や他者のせいにしてしまいます。

悪意があるわけじゃなくて、自分をよく見せたいという心理が自然と働くからなんですよね。

でも面接官の立場から見ると、これは少し怖いんです。素直に非を認められない人は、職場でミスをしたときに言い訳をしたり、上司のフィードバックを素直に受け取れなかったりするリスクがあると映ります。

逆に言えば、失敗をちゃんと「自分のこと」として話せる就活生は、それだけで信頼感がぐっと上がります。

「素直さ」は面接でどう出るのか

素直さが出るのは、失敗談だけではありません。面接官から深掘りされたときの反応にも如実に表れます。

例えば「それって本当に自分の力でやり遂げたんですか？」と突っ込まれたとき、防衛的になって自分の功績を守ろうとする人と、「確かに周りのサポートも大きかったです」とあっさり認められる人では、面接官の印象がまったく違います。後者の方が、話に嘘くささがなくなって一気に好感度が上がるんです。

また、想定外の質問に対して「少し考えさせてください」と正直に言える就活生も、面接官からは好意的に見られることが多いです。知ったかぶりをしない、無理に取り繕わない。そういう小さな瞬間の積み重ねが「この子は伸びる」という確信につながっていきます。

面接の準備をするとき、答えの完成度を上げることも大事ですが、「どれだけ素直に話せるか」という視点を一度持ってみてください。その意識があるだけで、面接全体の印象はかなり変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）