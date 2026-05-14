　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万3490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては217.89円高。出来高は7826枚だった。

　TOPIX先物期近は3923.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比4.02ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63490　　　　　+180　　　　7826
日経225mini 　　　　　　 63490　　　　　+185　　　184514
TOPIX先物 　　　　　　　3923.5　　　　　　+8　　　 17803
JPX日経400先物　　　　　 35755　　　　　 -60　　　　 434
グロース指数先物　　　　　 806　　　　　　-7　　　　 707
東証REIT指数先物　　　　　1831　　　　　+1.5　　　　　 3

株探ニュース