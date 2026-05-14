日経225先物：14日夜間取引終値＝180円高、6万3490円
14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万3490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては217.89円高。出来高は7826枚だった。
TOPIX先物期近は3923.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比4.02ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63490 +180 7826
日経225mini 63490 +185 184514
TOPIX先物 3923.5 +8 17803
JPX日経400先物 35755 -60 434
グロース指数先物 806 -7 707
東証REIT指数先物 1831 +1.5 3
株探ニュース
TOPIX先物期近は3923.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比4.02ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63490 +180 7826
日経225mini 63490 +185 184514
TOPIX先物 3923.5 +8 17803
JPX日経400先物 35755 -60 434
グロース指数先物 806 -7 707
東証REIT指数先物 1831 +1.5 3
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