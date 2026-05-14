スポニチ

写真拡大

　日本テレビは14日、日テレ系「FIFAワールドカップ2026」の中継試合・関連番組を発表した。

　来月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会。日テレ系では、グループD「オーストラリアートルコ」の試合から始まり、日本と同じグループFのライバルの「スウェーデンーチュニジア」の一戦。そして日本の決勝トーナメント進出の重要な鍵となるメキシコ・モンテレイでの第2戦「日本―チュニジア」や、世界ランキング上位同士の激闘が予想される「ウルグアイースペイン」などグループステージ9試合。さらに世界のベスト4が激突する準決勝を含む決勝トーナメント6試合など計15試合を生中継する。

　また関連番組や報道情報番組などで、「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真と、サッカー日本代表・森保一監督によるスペシャル対談の模様なども放送される。

＜グループステージ＞ ※日本時間。M○の記載はマッチナンバー

6月14日　12:40〜15:30　M6　オーストラリアートルコ

6月15日　10:40〜13:55　M12　スウェーデンーチュニジア

6月19日　00:40〜03:15　M25　チェコー南アフリカ

6月21日　04:40〜07:30　M33　ドイツーコートジボワール

6月21日　10:25〜16:00　M36　日本ーチュニジア

6月24日　10:40〜13:30　M48　コロンビアーコンゴ民主共和国

6月26日　10:40〜13:55　M59　トルコー米国

6月27日　08:40〜11:30　M66　ウルグアイースペイン

6月27日　11:40〜14:30　M64　ニュージーランドーベルギー

＜決勝トーナメント＞ ※日本時間。M○の記載はマッチナンバー

7月1日　01:39〜04:30　ラウンド32　M78　E組2位―I組2位

7月3日　07:40〜10:25　ラウンド32　M83　K組2位―L組2位

7月4日　06:40〜09:25　ラウンド32　M86　J組1位―H組2位

7月5日　05:40〜08:15　ラウンド16　M89　M74勝者―M77勝者

※進出チーム次第で変更可能性あり

7月7日　03:40〜06:15　ラウンド16　M93　M83勝者―M84勝者

7月15日　03:40〜06:15　M101　準決勝or7月16日　03:40〜06:15　M102　準決勝