日本テレビは14日、日テレ系「FIFAワールドカップ2026」の中継試合・関連番組を発表した。

来月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会。日テレ系では、グループD「オーストラリアートルコ」の試合から始まり、日本と同じグループFのライバルの「スウェーデンーチュニジア」の一戦。そして日本の決勝トーナメント進出の重要な鍵となるメキシコ・モンテレイでの第2戦「日本―チュニジア」や、世界ランキング上位同士の激闘が予想される「ウルグアイースペイン」などグループステージ9試合。さらに世界のベスト4が激突する準決勝を含む決勝トーナメント6試合など計15試合を生中継する。

また関連番組や報道情報番組などで、「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真と、サッカー日本代表・森保一監督によるスペシャル対談の模様なども放送される。

＜グループステージ＞ ※日本時間。M○の記載はマッチナンバー

6月14日 12:40〜15:30 M6 オーストラリアートルコ

6月15日 10:40〜13:55 M12 スウェーデンーチュニジア

6月19日 00:40〜03:15 M25 チェコー南アフリカ

6月21日 04:40〜07:30 M33 ドイツーコートジボワール

6月21日 10:25〜16:00 M36 日本ーチュニジア

6月24日 10:40〜13:30 M48 コロンビアーコンゴ民主共和国

6月26日 10:40〜13:55 M59 トルコー米国

6月27日 08:40〜11:30 M66 ウルグアイースペイン

6月27日 11:40〜14:30 M64 ニュージーランドーベルギー

＜決勝トーナメント＞ ※日本時間。M○の記載はマッチナンバー

7月1日 01:39〜04:30 ラウンド32 M78 E組2位―I組2位

7月3日 07:40〜10:25 ラウンド32 M83 K組2位―L組2位

7月4日 06:40〜09:25 ラウンド32 M86 J組1位―H組2位

7月5日 05:40〜08:15 ラウンド16 M89 M74勝者―M77勝者

※進出チーム次第で変更可能性あり

7月7日 03:40〜06:15 ラウンド16 M93 M83勝者―M84勝者

7月15日 03:40〜06:15 M101 準決勝or7月16日 03:40〜06:15 M102 準決勝