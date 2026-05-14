◇パ・リーグ 日本ハム6―2ロッテ（2026年5月13日 ZOZOマリン）

打率・319。現在リーグ首位打者に対して不適切かもしれないが「完全復調」と言えるだろう。日本ハム・レイエスが来日3年目で初の3試合連続アーチ。昨季本塁打＆打点のリーグ2冠の最強助っ人が、初の3冠王へ量産態勢へ突入した。

「逆風なので無理をせず四球でも良いと考えて甘いボールを狙っていた。結果的に本塁打になって良かった」

2―0で迎えた3回無死一塁。小島のカットボールを豪快に振り抜いた。打球は雨空を切り裂いてバックスクリーンへ飛び込む6号2ラン。2回にも先制を呼ぶ左中間二塁打と2安打2打点に、新庄監督は「レイエス凄いね。もう復活しているから」と称賛した。

10日のオリックス戦で4号2ランを放つまで実に86打席ノーアーチ。どれだけ率を残しても、ファンが求めるのは本塁打だと自覚している。単打を放っても一塁ベース上で悔しがった日もあった。それでも「自分が良い打者だと分かっている。焦らず進むだけ」と言い聞かせてきた。

チームは今季2度目の4連勝。4月22日以来の勝率5割復帰も、新庄監督は「まだ“魔のソフトバンク戦”があるんだよ」と、来週末に控える今季未勝利の難敵との対戦を見据える。主砲とともに上昇気配が漂ってきた。（清藤 駿太）