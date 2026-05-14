「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

昨年２着のクイーンズウォークは１３日、新コンビの西村淳を背に栗東坂路へ。終始、落ち着いた様子で駆け上がり４Ｆ５６秒９−４０秒８−１２秒７を計時。先週までにしっかりと負荷をかけているため、予定通り調整程度のアクションだったが、心地良くストライドを伸ばし、精神面を含めて万全の仕上がりと言えそうだ。

◆西村淳也騎手

−初コンビとなるが、この馬の印象は。

「過去のレースも見ましたし、一緒に走っているレースもあったのでいい馬だなと思って見ていました」

−２週前の調教で初めて騎乗。

「改めていい馬だなと思いました。けさは当該週ですので調整程度でしたが、１週１週状態は上がってきていると思います」

◆中内田充正調教師

−前走を振り返って。

「頑張ってくれたのですが、決め手のある馬に先着されたという内容でした」

−中間の調整について。

「ノーザンファームしがらきの方で心身のリフレッシュを図って、ここを目標に入厩。その後も順調に来ています」

−１週前の動きは。

「少し負荷をかけて時計も出したかったので併せて動かしてもらいました」

−最終追いもジョッキーが騎乗。

「最終確認として坂路で調整程度でしたが、さらに理解を深めてもらうために騎乗してもらいました」

−去年と同じローテ。去年と比べてどうか。

「去年も良かったですが、今年も馬の状態は安定しています。いい状態で臨めるのでは」

−最後に意気込みを。

「昨年は悔しい思いをしたのですが、今年もいい状態でこのレースを迎えられそうですし、この子の能力を発揮できればと思います」

【調教診断】初コンビの西村淳が３週続けて丁寧にコンタクト。１週前の栗東ＣＷでは、ラスト１Ｆで自己ベストタイとなる１０秒８の切れ味を披露した。筋肉量が豊富で牡馬顔負けの雄大な馬体は毛ヅヤもピカピカ。追ってからの反応が機敏で加速に無駄がない。近２走とは違い、最終追いは坂路へ。鞍上の指示に従順で、リラックスした様子で登坂。心身のバランスが良く、昨年と同水準には達している。