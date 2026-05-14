「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

今季初戦の阪神牝馬Ｓを快勝した昨年の２冠牝馬エンブロイダリーは１３日、美浦坂路で最終リハ。時計は控えめでも、動きの質、馬体の仕上がりは文句なし。３つ目のＧ１タイトル奪取へ準備万端だ。昨年のオークス馬カムニャックは、友道流の仕上げで落ち着きも十分。逆転戴冠へ態勢は整っている。昨年の２着馬クイーンズウォークも栗東坂路で好ムードを漂わせた。

昨年の２冠牝馬エンブロイダリーの最終リハは美浦坂路での併せ馬。時計は４Ｆ５３秒６−３８秒７−１２秒０と控えめ、そして併走馬を突き放すこともなし。それでも四肢のさばきは大きく、力強い。腰周りはよく張っていて柔らかく、つややか。動き、見た目とも文句なしに仕上がっている。

併せたトリエンナーレ（３歳未勝利）を１馬身半ほど先に行かせて、馬なりのまま抑えを利かせた走り。行きたがることなくしっかりとハミに収まり、ラスト１Ｆで多少促されると鋭い反応で並び掛ける位置まで上がった。操作性においても高レベルに到達している。

見届けた森一師も出来に自信の表情だ。「先週でしっかり動いていたし、ほぼ仕上がったと思っています。けさは併せ馬で前に馬を置き、折り合いと反応を確認しました。折り合っていたし、リズムも良く、相手に馬体を合わせに行ったラストもいい動きでした。その後も落ち着いて常歩ができていましたし、息遣いも良かったですね」。調整はすこぶる順調だ。

東京ではオークスこそ９着と大敗したが、今回と同距離のデイリー杯クイーンＣを完勝している。「オークスはイレ込んで大敗しましたが、いい精神状態でジョッキーに渡せるかというところだと思っています。千六から二千が適距離だと思っていますし、武器はスピードの持続力。東京千六は、この馬の良さを生かせる舞台。馬体重も５００キロくらいになって完成の域に近づいています」とトレーナー。心身とも充実一途の今、３つ目のＧ１タイトルに手をかける。

【調教診断】中間の動きは抜群。１週前が美浦Ｗの併せ馬で４馬身先着。前半ゆったりだったとはいえ、ラスト２Ｆは１１秒１−１１秒１の高速ラップを並べた。動きの良さだけではなく、時計も優秀だ。今週は坂路４Ｆ５３秒６と目立つ時計ではなかったが、体をうまく使ったしなやかな走りで動きの良さは目を引いた。状態は前走よりも格段に良くなっている。