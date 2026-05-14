神田うの「前髪の薄毛問題」告白 医療の力に頼り、頭に施術中の写真公開「さあ生えろ生えろ〜」
タレントの神田うの（51）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の「前髪の薄毛問題」を告白した。
【写真】「前髪の薄毛問題」を告白… 頭に施術中の様子を公開した神田うの※3枚目
神田は「AGAスキンクリニック銀座レディース院に行って来たよー」と報告。「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題 毛量多過ぎて 梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…」とつづった。
続けて「毛量多いのは美容室で梳いてもらえば良いですが 生やしたい場合には医療の力を借りるしかないと思いました!!」とし「ですので、左右の三角ゾーンと前髪ゾーンにDr’sメソ（注射）をしてもらってきましたよ〜 さあ生えろ生えろ〜」と結んだ。
ハッシュタグでは「毛量問題」「前髪の薄毛問題」「医療の力をお借りする」「agaスキンクリニック」「神田うの」という言葉を並べていた。写真では、頭に施術を行っている様子などを公開していた。
【写真】「前髪の薄毛問題」を告白… 頭に施術中の様子を公開した神田うの※3枚目
神田は「AGAスキンクリニック銀座レディース院に行って来たよー」と報告。「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題 毛量多過ぎて 梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…」とつづった。
続けて「毛量多いのは美容室で梳いてもらえば良いですが 生やしたい場合には医療の力を借りるしかないと思いました!!」とし「ですので、左右の三角ゾーンと前髪ゾーンにDr’sメソ（注射）をしてもらってきましたよ〜 さあ生えろ生えろ〜」と結んだ。
ハッシュタグでは「毛量問題」「前髪の薄毛問題」「医療の力をお借りする」「agaスキンクリニック」「神田うの」という言葉を並べていた。写真では、頭に施術を行っている様子などを公開していた。