「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

朝日が強さを増した栗東坂路をカムニャックが１３日、静かに駆け上がった。前半は１５−１５に抑え、後半に加速。力みのない走りからラスト１Ｆは１２秒１（４Ｆ５６秒０）で伸ばした。１週前をハードに攻めて、当週は疲れを残さない調整にとどめるのが友道流の仕上げだ。

この馬に関しては、もう一つテーマがあった。「すぐにテンションが上がってしまう馬。いかに落ち着いてレースを迎えられるか」と友道師は精神面を課題に挙げつつ、「きょうは落ち着きがあっていい走り。体も減っていないし、いい状態」と合格点を与えた。

昨年のオークス馬。昨春のクラシックは桜花賞馬エンブロイダリーと分け合ったが、３冠目の秋華賞で明暗が分かれた。勝ったエンブロイダリーから１秒９差の１６着に大敗。主戦の川田は「ゲートに入る前にあまりにもテンションが高くなり、ゲートの中でも高ぶる気持ちを抑え切れず、全く走れない状態になってしまった」と振り返る。

それだけに今季初戦の阪神牝馬Ｓでは注目されたが、スムーズなレース運びから最後はエンブロイダリーに首差まで迫った。「ゲートで辛抱できた」と指揮官は精神面の成長を強調。さらに今回は「東京に変わるのはいいし、１度使った上積みもある」とプラス材料がめじろ押し。逆転戴冠のチャンスは十分にある。

【調教診断】栗東坂路を単走で駆け上がり、馬なりでラスト１Ｆ１２秒１。ゆったりとした前半の入りにも折り合いがつき、落ち着いた姿と機敏なフットワークが目についた。ただ、栗東ＣＷで追われた１週前は前進気勢が強く、折り合いに苦労しながらだった。オークス馬ではあるが、今は心も体もマイル寄りに仕上がってきているのかもしれない。