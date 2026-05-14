11日、日本保守党（以下保守党）が定例の記者会見を開き、百田尚樹代表（70）や北村晴男参議院議員（70）らが記者からの質問に答えた。質疑では、自民党との法案作成について問われた百田氏が、“ある人物”を痛烈に批判する場面も。

百田氏は保守党が単独で法案提出できず、他党と連携する必要がある現状を語ったうえで、北村氏は「スパイ防止法については骨子案を自民党に投げており、協議を進めていただいている」と指摘。今国会では自民党が提出を見送ったスパイ防止法について、「（見送りを）考え直してもらえれば最高だが、そのための働きかけはしていく」との考えを示した。

そんななか、百田氏は「質問とは違いますが」と前置きしながら、消費税関連の国民会議について「党やネットの情報を見ても後ろ向きに見える」と、自民党が2月の衆院選で公約にした減税が進まない現状を指摘。高市早苗首相（65）に対し、「とんでもない約束破りですよね。公約違反ですよね」と非難した。

さらに百田氏の“口撃”は止まらず、

「本当に後ろ向きでやる気がない。本当に国民舐めてます」と発言すると、自身が衆院選前に“自民が圧勝した場合は減税はなし”と予想したことを引き合いに「予言が悲しいことに実現しつつあるのがムカつきます」「高市さんはハッキリ言って嘘つきです」と痛烈に批判。

この会見の模様を見たと思われるXのユーザーからは、百田氏の発言について次のような声があがっていた。

《事実を短絡的に表現し過ぎる。》

《子どもじゃないんだから。。。》

《自分の党を支持して欲しいから他党を批判するのは分かりますが…》

《百田のオッチャンには、期待してるんだけど、なんも考えんとアホ見たいな事言い出すんだよな？》

「百田氏はとくにYoutubeの生配信での過激な言動が目立ち、ネットニュースで度々取り上げられた過去があります。3月には沖縄の辺野古沖の転覆事故で亡くなった女子高生に対し“自分の意思で乗ったんでしょ”と“自己責任”のように聞こえる発言をして大炎上。数日後に自身のXで遺族に対し謝罪をしました。

昨年9月にも、群馬県の前橋市長の小川晶氏（42）のラブホ不倫騒動に関連するコメントで、“女性の方はね、セクハラされても目瞑っとけばええ”と発言し、こちらも物議を醸してしまいました」（WEBメディア記者）

いっぽう、会見で北村氏は「代表の見方もひとつだが、高市さんが意図的に嘘をついているとは思わない。減税をやらないという結論になれば、批判は免れないだろうが、政治とはそういうもの」「国民会議は作ったが、運営しているのは財務省ということもある」と現状を分析しながら、百田氏や高市首相を“フォロー”。

だが百田氏は、その後も高市首相が靖国参拝を見送ったことなどについて「ハッキリと嘘をつきました」と譲らなかった。