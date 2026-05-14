真木あかりの12星座占い【5月14日〜5月20日】双子座は爽やかな初夏の風に乗ってみよう

牡羊座

パワフルな金運を味方につけて

金運にホットな動きがある1週間。収入アップを目指して「自分への投資」をするなら今がベストなタイミング。思い切った出費も今の時期であれば有意義な選択になるはず。ショッピング運も好調です。よく行く百貨店やおなじみのショップなど、行き慣れているお店を選ぶといいでしょう。ネットショッピングも便利ですが、この時期は手に取って自分の目で見て実物を確かめることが開運につながります。17日以降はスピーディな行動が幸運のカギに。

牡牛座

情熱がみなぎる「始まり」のタイミング

「なんでもできそう」という自信と勇気が胸に宿る星回り。新たにチャレンジしたいことがある人は、16日か17日にスタートラインを置いてみるといいでしょう。確実にできるかどうかは気にしなくて大丈夫。一歩踏み出せば、やる気は自然と湧いてきます。19日以降、熱い追い風が吹いてくるのでどうぞお楽しみに。なお、情熱の季節はここから6月末まで継続することになっています。短期決戦を目指すのではなく、40日ほど継続する目標を立てましょう。

双子座

爽やかな初夏の風に乗ってみよう

17日以降、絶好調の時期がスタートします。持ち前の能力がごくスムーズに発揮できますし、不思議と「ツイてる」と感じるような場面も増えるでしょう。大事なのはスピード感。いいと思ったら即動く、会いたい人にはすぐ連絡をするなど、軽やかに行動を起こすことをおすすめします。人によっては、あえて苦手意識のあることに挑戦するような、タフな努力を選択することも。最初はうまくできなくてOK。じっくりと、時間をかけて上達を目指しましょう。

蟹座

好調な対人運がほかの運を底上げ

5月中旬は「力を合わせる」ことが最重要課題となる蟹座。仕事ではチームワークを意識すると思った以上にいい仕事ができますし、プライベートでも単独行動より友達と一緒ににぎやかな時間を過ごすことで充実します。新しい仲間と、意気投合する人も。大事なのは、同じビジョンを共有し、助け合える人を選ぶこと。「会えば上司の悪口で盛り上がる」「いつも愚痴大会」など、ネガティブ要素でつながると、不満は高まる一方でいいことはありません。

獅子座

心の底から勇気が湧く熱い目標を胸に抱いて

新たな目標や使命が見えてくる時期。この春から肩書が変わったり、ステップアップをはかった人は、そろそろ役割が「板についてくる」のではないかと思います。組織として目指すノルマがある場合でも、「誰を笑顔にするために頑張るか」「世の中にどう貢献するか」といった、“ごく個人的な目標”を設定するのがおすすめ。たとえ難局が訪れても「面白くなってきたじゃない」などと言えるほどには勇気が持てるはず。そう思うからこそ、発揮できる能力も。

乙女座

胸が高鳴ることにフルコミットして

「もっと楽しく過ごしたい」「もっと視野を広げたい」といった、ユニークな向上心が湧いてくる予感。それが何の役に立つかなどといった目的意識は、さほど重要なことではないのでしょう。今のあなたに追い風となるのは、どれだけワクワクできるか。気になったことをとことん追いかけたり、インプットに励んだりすると充実するはずです。なお、4月中旬から何かと心乱されがちだった人は、19日以降は落ち着いてきます。自分のペースも取り戻せるはず。

天秤座

やるべきことにフルコミットできる

集中力と探究心が高まります。夢中になって仕事や作業に没頭できるので、たまっていた仕事を一気に片付けたり、深い対話ができたりと非常に充実した1週間となるでしょう。ただ、こうした時期というのは、裏を返せば「没頭するあまりに周りが見えなくなりがち」という傾向も出やすいことは事実。場合によっては間違ったやり方に固執したり、こだわりすぎて時間が足りなくなったりすることも。メリットははかり知れないのですが、バランスも大切に。

蠍座

強気でありつつも温情だって大事

人間関係がこれまで以上にホットなものに。交渉や議論の場に引っ張り出されることも多そうですが、この時期のあなたは言ってみれば「無敵」。必ずや、自分にとって望ましい成果につなげることができるでしょう。ただ、強く出れば反発もまた強くなるのが人間というもの。あえて交渉相手にも花を持たせる選択も、今後の関係性において賢明な選択となるはず。新たな出会いは、第一印象は今ひとつ。ただ、腹を割って話せば一気に意気投合できるはず。

射手座

多忙期に備えて心身の調整を

19日以降、多忙期に突入。5月頭からすでにバタバタとしがちだった人も多いかと思いますが、輪をかけてやるべきことが増えていきます。だからこそ、生活のリズムを整えることは何より大事。規則正しい食事と睡眠を心がけ、体力を温存しておきましょう。モーニングルーティンなど、日々の習慣を見直すことにも向いています。あれもこれもと欲張りすぎてやや無理が生じている人は、少しゆったりと過ごせるものに調整してみるといいでしょう。

山羊座

一度きりの人生を思い切り謳歌しよう

自分らしい在り方、生き方をしたいという気持ちが次第に高まっていきそう。ファッションやメークを楽しんだり、習い事や趣味で自己実現をはかったりと、心が望むことを行動に移してみるといいでしょう。打ち込めるテーマを探している人は、17日前後に興味を持てるものと出合える予感も。おそらく、ここ数年でいちばん、ストレートに人生を謳歌できる時期が来ているので、やりたいことを形にしてみるといいでしょう。「いつかやろう」を形にするのは、今。

水瓶座

「いつもどおり」に新しい動きが起こる

住まいや家族に関することで、にわかに忙しくなってきそう。家族の誰かが転機を迎えたり、引っ越しやリフォームを検討し始めたりと、生活や環境に変化が現れるかもしれません。とことん話し合って、みんなにとっての「ベスト」を決めたいところ。なお、急に働く環境が変わったり、ともに働く顔ぶれが入れ替わりになったりと、仕事関係で変化が起こる人もいるかもしれません。不安はあるとしても、まずはなじむ努力をしてみるのが最善策となるでしょう。

魚座

パワフルな行動で欲しいものを手に入れる

思いついたことは行動に移す、実行力が功を奏する星回り。特に19日以降は即断即決でも必ず成功させるパワーが伴うときなので「やったもん勝ち」と思って挑戦してみるといいでしょう。とはいえ、いきなりフルコミットしなくてもいいという暗示も出ています。まず「お試し」くらいの気持ちで、軽くジャブを打ち様子見をするのも“アリ”。趣味や習い事も、お試しキットや体験レッスンなどを利用してみて、そこから本格的に取り組むか検討しても。