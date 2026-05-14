「鍋に猫が入ってくつろぐ様子」は、想像しただけで癒されるもの。ではそれが「寿司桶」だったら…？今回登場する猫ちゃんは、寿司桶の「ちょっと意外な楽しみかた」を教えてくれました。Xで83万表示、1.7万いいねを記録した投稿には「楽しそう！」「お寿司屋さんもきっと嬉しいw」などのコメントが寄せられています。

【動画：『猫がくつろぐ姿』を想像して『寿司桶』を置いた結果…完全に予想外な『使い方』】

寿司桶を置いてみた結果…

Xアカウント『海老沼みなみ』で投稿された動画が話題を集めています。今回登場するのは、三毛猫のくーちゃんとなっちゃん。

ある日、飼い主さんは閉店したお寿司屋さんから尺2寸（約36cm）の「寿司桶」をもらい受けたそうです。「鍋に入る猫がいるなら寿司桶にだって！」と思い立った飼い主さんは、早速寿司桶を設置してみたのだとか。

するとやってきたのはくーちゃん。しかし、中に入ってもくつろぐ様子はなく、前足をシャカシャカと動かしながら、夢中で遊んでいたそうです。

寿司桶の中には何も入っていないはずなのに、一体何に夢中になっているのでしょうか。一心不乱に遊ぶ様子が何とも愛らしく、思わず頬が緩んでしまいます。

突然の乱入！それでも遊び続けるくーちゃん

くーちゃんが夢中で遊んでいると、突然なっちゃんが乱入。びっくりしたくーちゃんは、ものすごい速さで逃げていったそうです。

しかし、寿司桶への情熱は冷めていなかった模様。その後くーちゃんは再び寿司桶に戻るのでした。

寿司桶の意外な楽しみ方が話題に

てっきり中でくつろぐかと思いきや、楽しそうに遊ぶくーちゃん。投稿には「楽しそう」「可愛いです」「この再利用はお寿司屋さんもきっと嬉しいw」といった声や「長年使ってこられた、色んなものが染み付いてるのですかね？」「魚の匂いがするニャ！この下に魚がいるのかニャ」など、寿司桶に反応していた理由を想像する声も多く寄せられていました。

お魚の匂いに反応したのかどうかは、本にゃんに聞いてみないと分かりませんが…くーちゃんにとって寿司桶は「くつろぐ場所」ではなく夢中で遊べる特別な場所だったのかもしれません。

お茶目な姿で楽しませてくれた、くーちゃんとなっちゃん。日々の暮らしは、Xアカウント『海老沼みなみ』の投稿で楽しむことができます。

くーちゃん、なっちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「海老沼みなみ」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。