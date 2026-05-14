フジテレビで放送される10試合の対戦カードが決まった

フジテレビは5月14日、6月11日から開幕する『FIFAワールドカップ2026』の地上波放送権10試合の放送カードと、番組出演者を発表した。

かつて日本代表としてW杯を経験した元選手らが登場する。

今大会、フジテレビ系列ではグループステージ5試合、決勝トーナメント5試合の計10試合を生放送する。初戦は、通算得点記録の更新を狙うFWキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）が今大会初登場となるフランス対セネガル（日本時間17日）に決定。さらに、41歳で史上初の6大会連続ゴールを目指すクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）を擁するポルトガル対コンゴ民主共和国など、注目カードを揃えた。

日本代表がグループF（オランダ、スウェーデン、チュニジア）を突破した場合には、ベスト32による決勝トーナメント1回戦も生中継される予定だ。

番組MCにはジョン カビラ氏と佐久間みなみアナウンサーが就任。解説には1998年フランス大会から3大会連続でW杯に出場した小野伸二氏、ナビゲーターには昨年現役を引退した元日本代表の柿谷曜一朗氏が決定した。長年日本代表を見続けてきた出演者陣が、史上最大48チームが参加する歴史的な大会を盛り立てる。（FOOTBALL ZONE編集部）