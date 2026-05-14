史上最強との呼び声高いサッカー日本代表“森保ジャパン”が挑む４年に１度世界が興奮に包まれるサッカーの祭典「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」。開幕まで、あと２８日と迫った１４日、ＮＨＫ、日本テレビ系、フジテレビ系での中継試合・関連番組が発表された。

ＮＨＫでは、日本代表の全試合を地上波とＢＳで生中継。大会全１０４試合を、高精細なＢＳＰ４Ｋで放送する。１次リーグは地上波で計１９試合を生中継（ＮＨＫ ＯＮＥで同時・見逃し配信）。初戦の「日本×オランダ」（６／１５）、３戦目の「日本×スウェーデン」（６／２６）を地上波で、「日本×チュニジア」（６／２１）はＢＳで生中継。フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国の試合も地上波中継。決勝トーナメントは地上波で計１５試合を生中継（ＮＨＫ ＯＮＥで同時・見逃し配信）。決勝戦もＮＨＫが地上波で生中継する。

日本代表の試合は勝ち上がりにより決勝トーナメント１回戦はＢＳで生中継、２回戦以降の日本代表の試合はすべて地上波で生中継する。

日本テレビ系では、グループＤ「オーストラリア×トルコ」の試合から始まり、日本と同じグループＦのライバル同士として勝敗が気になる「スウェーデン×チュニジア」の一戦。そして日本の決勝トーナメント進出の重要なカギとなるメキシコ・モンテレイでの第２戦「日本×チュニジア」や、優勝を伺う世界ランキング上位同士の激闘が予想される「ウルグアイ×スペイン」などグループステージ９試合。さらに世界のベスト４が激突する夢舞台である準決勝を含む、“負けたら終わり”の運命の決勝トーナメント６試合など計１５試合を生中継する。

また、関連番組や報道情報番組などで、Ｗ杯２０２６の日本テレビ系スペシャルナビゲーターの竹内涼真と、森保一監督のスペシャル対談も放送。３０日にＳｎｏｗ Ｍａｎ・阿部亮平と女優・井桁弘恵がＭＣをつとめる「うちの推しがアツすぎて！ＦＩＦＡワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンＳＰ」（午後１時半）、６月９日に竹内涼真がＭＣの「ザ！覚悟を決めた瞬間 ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ！悲願のワールドカップ優勝なるか」（午後９時）などを放送する。

フジテレビ系では１０試合を放送する。日本がグループステージを突破した場合は決勝トーナメント１回戦を生中継する。また、グループステージは５試合を生放送。「フランス×セネガル」はフランスのエースＦＷキリアン・エムバペが今大会初登場。Ｗ杯で通算１２ゴールを挙げているエムバペは、今大会５ゴール以上を決めれば歴代最多得点を更新する。「ポルトガル×コンゴ民主共和国」は、世界的スーパースター、４１歳を迎えたポルトガルの英雄クリスティアーノ・ロナウドの“前人未到のＷ杯６大会連続ゴール”に注目が集まる。その他、２８年ぶりのＷ杯出場を決めたスコットランドと、前大会でアフリカ勢史上初のベスト４進出のモロッコの一戦など、激戦必至の“歴史に刻まれる試合”を中継する。