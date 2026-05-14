◆ヴィクトリアマイル追い切り（５月１３日、美浦トレセン）

第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京）の最終追い切りが１３日、東西トレセンで行われた。Ｇ１３勝目を目指すエンブロイダリーが美浦・坂路での併せ馬で半馬身遅れたが、理想的な加速ラップを刻んで最高評価「Ｇ」を獲得。三戸達也記者が絶品の動きをコラム「見た」で分析した。

力強いフットワークが順調さを表していた。エンブロイダリーの最終追い切りは坂路で２頭併せ。僚馬トリエンナーレ（３歳未勝利）を１馬身半追走し、半馬身の遅れとなったが馬なりのまま終えた。森一調教師は「リズム良く走れていましたし、ラストも相手に合わせていい動きだったと思います」と好感触を口にする。

１週前追い切りは、Ｗコースを２頭併せで４馬身の先着。抜け出す際の一瞬の脚を目の当たりにし、牝馬２冠馬のすごみを感じた。１週前にＷコースで強めの負荷をかけ、最終追い切りは坂路というのが、この馬のパターンだ。

ただ、今回の最終追い切りは近走と違う点が一つだけあった。それは昨年のオークス（９着）以来の併せ馬を行ったこと。新馬戦からオークスまでは併せ馬、秋華賞から前走の阪神牝馬Ｓは単走だった。結果が出ているなか、再び併せ馬に戻した点が気になったが、トレーナーは「２頭併せで折り合いの確認」と意図を説明した。前哨戦は逃げ切り勝ち。逃げた次のレースは折り合いが難しくなるが、「イレ込むことなく息遣いもよかったです」と追い切り後の様子を明かし、成果は十分に得られた。

Ｇ１２勝の実績に、同舞台のクイーンＣで見せた適性、前哨戦を使って上がったコンディションと、不安材料は見当たらない。指揮官は「（東京の）オークスでイレ込んで大敗してしまったので、いい精神状態でジョッキーにバトンを渡せるか」とポイントを挙げるが、３歳秋の香港遠征を経て精神面の成長もうかがえる。実力を発揮できる下地はすべて整った。（三戸 達也）