『ダーウィンが来た！』長期密着シリーズ最終回へ 「ライオン王者への道」 過去シリーズ一挙放送も【内容・再放送日時あり】
NHK『ダーウィンが来た！』は17、24日、3頭の若オスを4年間にわたって長期密着調査してきたシリーズ「ライオン王者への道」最終章を届ける。
【番組カット】まさかのゲーム風！ライオン3頭の勢力図を紹介
若いオスライオンがどのようにして王となるのか。ライオン最大の謎に迫るべく、3頭の若オスにGPS発信機を装着し、4年間密着してきた。17日の前編では、これまでの物語を振り返るダイジェスト版を放送。24日の後編では、長く険しい王者への道のりの結末に迫ります。
さらに23日深夜には、2023年度から25年度にかけて放送してきた過去シリーズ全5回を一挙放送する。
■番組内容
・「ライオン王者への道 最終章・前編」5月17日後7：30〜7：58 ＜総合＞
最終回直前特集！のんびり屋スージャ・いばりん坊マヒリ・兄とタッグを組むブサーラ。3頭が繰り広げる波乱万丈のドラマ。新たな仲間との出会い、壮絶なバトル、兄弟との別れ。これまでの物語をギュギュッとまとめてふり返る。
・「ライオン王者への道 最終章・後編」5月24日後7：30〜7：58 ＜総合＞
3頭の若いオスライオンにGPS発信機をつけて、群れの王になる道のりを追った長期密着シリーズの最終回！果たして王になる者は現れるのか？大本命は、新たな仲間を手に入れて王座を狙うスージャ。一方、頼りの兄を失い、独りぼっちになったブサーラ。一番の大穴は、いばりん坊で仲間作りが苦手なマヒリ。ある日、取材班は子連れのメスに寄り添う若いオスを目撃。ついに3頭のうちの誰かが王になったのか!?物語には衝撃の結末が待っていた！
■過去シリーズ全5回一挙放送（再放送）概要
5月24日（日）前0：35〜3：05＜総合＞※23日（土）深夜
・午前0：35〜1：13 「ライオン王者への道（1） 密着開始！3頭の若オス」
・午前1：13〜1：41 「ライオン王者への道（2） 狩り！バトル！恋 若オス青春群像劇」
・午前1：41〜2：09 「仲間こそ命！ライオン王者への道（3）」
・午前2：09〜2：37 「ライオン王者への道（4） 奇跡の出会い 新たな仲間誕生!?」
・午前2：37〜3：05 「ライオン 王者への道（5） 絶体絶命！ ピンチを乗り越えろ！」
【番組カット】まさかのゲーム風！ライオン3頭の勢力図を紹介
若いオスライオンがどのようにして王となるのか。ライオン最大の謎に迫るべく、3頭の若オスにGPS発信機を装着し、4年間密着してきた。17日の前編では、これまでの物語を振り返るダイジェスト版を放送。24日の後編では、長く険しい王者への道のりの結末に迫ります。
■番組内容
・「ライオン王者への道 最終章・前編」5月17日後7：30〜7：58 ＜総合＞
最終回直前特集！のんびり屋スージャ・いばりん坊マヒリ・兄とタッグを組むブサーラ。3頭が繰り広げる波乱万丈のドラマ。新たな仲間との出会い、壮絶なバトル、兄弟との別れ。これまでの物語をギュギュッとまとめてふり返る。
・「ライオン王者への道 最終章・後編」5月24日後7：30〜7：58 ＜総合＞
3頭の若いオスライオンにGPS発信機をつけて、群れの王になる道のりを追った長期密着シリーズの最終回！果たして王になる者は現れるのか？大本命は、新たな仲間を手に入れて王座を狙うスージャ。一方、頼りの兄を失い、独りぼっちになったブサーラ。一番の大穴は、いばりん坊で仲間作りが苦手なマヒリ。ある日、取材班は子連れのメスに寄り添う若いオスを目撃。ついに3頭のうちの誰かが王になったのか!?物語には衝撃の結末が待っていた！
■過去シリーズ全5回一挙放送（再放送）概要
5月24日（日）前0：35〜3：05＜総合＞※23日（土）深夜
・午前0：35〜1：13 「ライオン王者への道（1） 密着開始！3頭の若オス」
・午前1：13〜1：41 「ライオン王者への道（2） 狩り！バトル！恋 若オス青春群像劇」
・午前1：41〜2：09 「仲間こそ命！ライオン王者への道（3）」
・午前2：09〜2：37 「ライオン王者への道（4） 奇跡の出会い 新たな仲間誕生!?」
・午前2：37〜3：05 「ライオン 王者への道（5） 絶体絶命！ ピンチを乗り越えろ！」