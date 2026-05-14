鈴木京香主演『未解決の女』第5話に井桁弘恵、ふかわりょうら多彩なゲスト陣登場
俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の第5話がきょう14日に放送される。今回は、井桁弘恵、櫻井淳子、ふせえり、ふかわりょう、西岡徳馬ら、多彩なゲスト陣が登場する。
【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
【第5話 あらすじ】
完全施錠された自宅で、資産家・北柳愁一（脇知弘）が殺されてから15年――。事件は迷宮入りしていたが、遺族の要望で再捜査が進められていた。事件当時、海外にいた妻・北柳沙織（櫻井淳子）を除き、鍵を持っていたのは家事代行の松原美幸（馬渕英里何）のみ。捜査を担当した伝説の刑事・熊田礼二（西岡徳馬）も、犯人は美幸だと確信していたのだが、捜査は思いのほか難航。決定的な証拠は得られず、無念のまま定年を迎えていた。
そんな中、新たな殺人事件が発生する。自宅でオンライン読書会に参加していた鳥羽泰樹（高崎俊吾）が、席を外した隙に何者かによって殺された。しかも、現場に残されたメモには謎の文字が並んでいた上に、そのうちの１つには丸印がついており…。
主催者である大竹東生（ふかわりょう）をはじめ、雨村安希（井桁弘恵）、村木鞠子（ふせえり）ら、読書会メンバーへの事情聴取を開始する強行班。その矢先のことだ。つい先ほど美幸から脅迫メールを受け取ったという沙織が、怯えた様子で警視庁にやって来る。対応した「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）の係長・陸奥日名子（黒島結菜）らに、15年前に夫を殺したのは読書会中に殺された鳥羽だと打ち明ける。だが、メールの送り主であるはずの美幸は、1年前すでに他界していて…!?
一方、読書会の文字起こしデータを精査した6係の刑事・鳴海理沙（鈴木京香）は、ある発言に違和感を覚え、驚くべき真犯人の正体を推理。だが、その人物には完璧すぎるアリバイがあった。
【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
完全施錠された自宅で、資産家・北柳愁一（脇知弘）が殺されてから15年――。事件は迷宮入りしていたが、遺族の要望で再捜査が進められていた。事件当時、海外にいた妻・北柳沙織（櫻井淳子）を除き、鍵を持っていたのは家事代行の松原美幸（馬渕英里何）のみ。捜査を担当した伝説の刑事・熊田礼二（西岡徳馬）も、犯人は美幸だと確信していたのだが、捜査は思いのほか難航。決定的な証拠は得られず、無念のまま定年を迎えていた。
そんな中、新たな殺人事件が発生する。自宅でオンライン読書会に参加していた鳥羽泰樹（高崎俊吾）が、席を外した隙に何者かによって殺された。しかも、現場に残されたメモには謎の文字が並んでいた上に、そのうちの１つには丸印がついており…。
主催者である大竹東生（ふかわりょう）をはじめ、雨村安希（井桁弘恵）、村木鞠子（ふせえり）ら、読書会メンバーへの事情聴取を開始する強行班。その矢先のことだ。つい先ほど美幸から脅迫メールを受け取ったという沙織が、怯えた様子で警視庁にやって来る。対応した「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）の係長・陸奥日名子（黒島結菜）らに、15年前に夫を殺したのは読書会中に殺された鳥羽だと打ち明ける。だが、メールの送り主であるはずの美幸は、1年前すでに他界していて…!?
一方、読書会の文字起こしデータを精査した6係の刑事・鳴海理沙（鈴木京香）は、ある発言に違和感を覚え、驚くべき真犯人の正体を推理。だが、その人物には完璧すぎるアリバイがあった。