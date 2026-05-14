フジテレビ、『FIFAワールドカップ2026』放送カード発表 中継番組MCにジョン カビラ＆佐久間みなみアナ【放送試合一覧】
フジテレビ系列では、６月11日に開幕する、４年に一度の世界的なビッグイベント『FIFAワールドカップ2026』の10試合の地上波放送権を獲得、その放送カードが決定した。
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フジ系列ではグループステージ５試合を生放送。放送初戦のカードは「フランスｖｓセネガル」。フランスのエースFWキリアン・エムバペが今大会初登場する。FIFAワールドカップで通算12ゴールを挙げているエムバペは、今大会５ゴール以上を決めれば歴代最多得点を更新する事になる。
放送2試合目のカードは「ポルトガルｖｓコンゴ民主共和国」。世界的スーパースター、41歳を迎えたポルトガルの英雄クリスティアーノ・ロナウドの“前人未到、FIFAワールドカップ６大会連続ゴール”に注目が集まる。その他にも、28年ぶりのFIFAワールドカップ出場を決めたスコットランドと、前大会でアフリカ勢史上初のベスト４進出のモロッコの一戦など、激戦必至の“歴史に刻まれる試合”をお届けする。
決勝トーナメントはフジテレビ系列で5試合を生放送。日本がグループＦ(オランダ/スウェーデン/チュニジア)を勝ち上がれば、決勝トーナメント1回戦(ベスト32)はフジテレビで放送！史上初めてベスト16の壁を突破し「最高の景色」を見ることを誓った、森保JAPANの大一番に期待が高まる。決勝トーナメント１回戦(ベスト32)は、３試合、決勝トーナメント２回戦(ベスト16)は1試合、準々決勝(ベスト８)は１試合を放送。決勝トーナメントの放送日時は、グループステージ終了後に決定する。
フジテレビ系、FIFAワールドカップ2026の中継番組MCにジョン カビラ、と佐久間みなみアナウンサーが決定した。メイン解説には、元日本代表で1998年フランス大会から３大会連続出場の「天才」小野伸二、また、メインナビゲーターには昨年引退した元日本代表の柿谷曜一朗が就任。日本代表を長年見続けてきたMCと豪華出演者陣が、世界的ビッグイベントを熱く盛り立てる。
◆ジョン カビラ コメント
「いよいよ、世界最大のスポーツの祭典開幕です！我らが日本代表サムライブルー、1998年のフランス大会から連続８度目の出場、心から祝し、誇りに思います。その歩み、日本戦を1998年のFIFAワールドカップ初出場から毎大会地上波でお届けできたフジテレビチームの一員として日本サッカー協会が掲げる『最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE』をご一緒に目に焼き付ける機会に心から感謝しています。サッカーを愛してリスペクトするフジテレビチームがお届けする解説、実況そしてレポートにご期待ください。ぜひ共に歴史の証人になりましょう！GO SAMURAI BLUE！」
◆小野伸二 コメント
「FIFAワールドカップ史上最大の48チーム出場、史上初の３カ国開催と“新たな歴史が始まる大会”になる。その中で世界最速で今大会の出場を決めた日本代表が、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか本当に楽しみですし、日本の勝利を願う全ての人々にその模様を熱くお届けしたいです！期待も不安もあるけど信じる事が大事！一緒に選手達の背中を後押ししましょう！」
■フジテレビ系列での放送試合一覧（グループステージ５試合）
・グループステージ第１戦
６月17日(水)午前３時〜 グループＩ「フランスｖｓセネガル」(キックオフ午前４時)
６月18日(木)午前１時〜 グループＫ「ポルトガルｖｓコンゴ民主共和国」(キックオフ午前２時)
・グループステージ第２戦
６月20日(土)午前６時〜 グループＣ「スコットランドｖｓモロッコ」(キックオフ午前７時)
６月24日(水)午前７時20分〜 グループＬ「パナマｖｓクロアチア」(キックオフ午前８時)
・グループステージ第３戦
６月28日(日)午前７時30分〜 グループＫ「コロンビアｖｓポルトガル」(キックオフ午前８時30分)
※すべて生放送。日時は日本時間表記。
【写真】顔そっくり！鰐間兄弟役姿の三浦りょう太 実写『ブルーロック』ビジュアル
フジ系列ではグループステージ５試合を生放送。放送初戦のカードは「フランスｖｓセネガル」。フランスのエースFWキリアン・エムバペが今大会初登場する。FIFAワールドカップで通算12ゴールを挙げているエムバペは、今大会５ゴール以上を決めれば歴代最多得点を更新する事になる。
決勝トーナメントはフジテレビ系列で5試合を生放送。日本がグループＦ(オランダ/スウェーデン/チュニジア)を勝ち上がれば、決勝トーナメント1回戦(ベスト32)はフジテレビで放送！史上初めてベスト16の壁を突破し「最高の景色」を見ることを誓った、森保JAPANの大一番に期待が高まる。決勝トーナメント１回戦(ベスト32)は、３試合、決勝トーナメント２回戦(ベスト16)は1試合、準々決勝(ベスト８)は１試合を放送。決勝トーナメントの放送日時は、グループステージ終了後に決定する。
フジテレビ系、FIFAワールドカップ2026の中継番組MCにジョン カビラ、と佐久間みなみアナウンサーが決定した。メイン解説には、元日本代表で1998年フランス大会から３大会連続出場の「天才」小野伸二、また、メインナビゲーターには昨年引退した元日本代表の柿谷曜一朗が就任。日本代表を長年見続けてきたMCと豪華出演者陣が、世界的ビッグイベントを熱く盛り立てる。
◆ジョン カビラ コメント
「いよいよ、世界最大のスポーツの祭典開幕です！我らが日本代表サムライブルー、1998年のフランス大会から連続８度目の出場、心から祝し、誇りに思います。その歩み、日本戦を1998年のFIFAワールドカップ初出場から毎大会地上波でお届けできたフジテレビチームの一員として日本サッカー協会が掲げる『最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE』をご一緒に目に焼き付ける機会に心から感謝しています。サッカーを愛してリスペクトするフジテレビチームがお届けする解説、実況そしてレポートにご期待ください。ぜひ共に歴史の証人になりましょう！GO SAMURAI BLUE！」
◆小野伸二 コメント
「FIFAワールドカップ史上最大の48チーム出場、史上初の３カ国開催と“新たな歴史が始まる大会”になる。その中で世界最速で今大会の出場を決めた日本代表が、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか本当に楽しみですし、日本の勝利を願う全ての人々にその模様を熱くお届けしたいです！期待も不安もあるけど信じる事が大事！一緒に選手達の背中を後押ししましょう！」
■フジテレビ系列での放送試合一覧（グループステージ５試合）
・グループステージ第１戦
６月17日(水)午前３時〜 グループＩ「フランスｖｓセネガル」(キックオフ午前４時)
６月18日(木)午前１時〜 グループＫ「ポルトガルｖｓコンゴ民主共和国」(キックオフ午前２時)
・グループステージ第２戦
６月20日(土)午前６時〜 グループＣ「スコットランドｖｓモロッコ」(キックオフ午前７時)
６月24日(水)午前７時20分〜 グループＬ「パナマｖｓクロアチア」(キックオフ午前８時)
・グループステージ第３戦
６月28日(日)午前７時30分〜 グループＫ「コロンビアｖｓポルトガル」(キックオフ午前８時30分)
※すべて生放送。日時は日本時間表記。