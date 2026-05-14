「世代交代が進んでいない」中国12連覇の裏で見えた不安…世界卓球決勝で日本が突きつけた現実

張本はまだ課題はあるものの、ハマった時の爆発力は中国勢を凌駕するものがある(C)Getty Images

卓球世界選手権（以下世界卓球）の男子団体戦決勝が現地時間5月10日に開催地ロンドンで行われ、中国が日本を3-0で下し、通算24回目の優勝を飾るとともに、2001年の大阪大会から続く連覇を12にまで伸ばした（2020年の釜山大会は中止）。

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今大会の中国は調子が安定せず、予選リーグで韓国、スウェーデンに相次いで敗れた。中国の世界卓球での敗戦は2000年のクアラルンプール大会でスウェーデンに敗れて以来26年ぶりの「怪挙」だった。世界ランク1位の王楚欽こそ盤石だったが、次世代の主力と目される林詩棟（同6位）、梁靖崑（同21位）が不調で、チームとしての強さを発揮できなかった。

一方の日本も決して万全とは言えなかった。予選初戦のドイツ、最終戦のフランスにいずれも競り負けた。予選リーグを通じて張本智和（同3位）が2敗、松島輝空（同8位）3敗と調子が上がらないまま。中国、日本ともステージ1aに属していたため、今大会から採用されたルールで予選通過は確定していたが、「普通」の予選リーグなら敗退していてもおかしくない状態だった。

決勝トーナメントに進んでからは両チームともに持ち直し、日本はドイツ、中国は韓国といういずれも予選リーグで敗れた相手に準々決勝でリベンジを果たし、決勝まで駒を進めた。

決勝は1番手の張本が梁靖崑を相手に2ゲームを先取したものの、最後は押し切られた。王楚欽に挑んだ2番手・松島も1ゲームを先取する健闘を見せたが、ゲームカウント1-3で敗戦。3番手の戸上隼輔（同18位）は林詩棟に2ゲーム先取され、3ゲーム目をなんとか取り返したものの、そこで力尽きた。一頃の全く歯が立たない、という状態からは脱したようには見えるが、まだまだ実力には開きがあると言わざるを得ない。