警察に届けられた動物のその後

定番のペットの犬や猫から、スッポンやイグアナといった「珍客」まで−。県内の警察署には連日のように、さまざまな動物が「落とし物」として届けられている。飼い主が現れるまで、臨時の世話役を担うのは署員たちだ。正式な手続きを経て署員が引き取るケースもあるというが、ある署員は切実な声を上げる。「最後まで責任を持って大切な家族を守ってほしい」

横浜市内のある警察署では、廊下の一角に小動物用のケージや水槽が並ぶ光景が「日常」となっている。引き取る機会が多い犬や猫の餌は常備し、突然の来訪に備えているという。

署員の１人は「『想定外』の動物がやってくることもあり、その場合は餌の買い出しに走っている」と明かす。蛇などの爬虫（はちゅう）類や希少な動物は保護が難しいため、動物園や専門施設に一時的な預かりを依頼するという。別の署員は、時間がたっても飼い主が現れない度、やるせない思いを抱くと下を向く。「ワンちゃんは一定期間がたつと目に『諦めの色』が浮かぶ。それを見るのはつらい」

県警会計課によると、県内では近年、動物の取扱件数が高止まりしている。２０２０年以降は年間千件以上で推移し、２４年は１２６４点に上った。最多は犬の３０４点で、亀２５９点、インコ２３１点、猫１５１件、ウサギ７９点と続いた。他にもハムスターやフェレットなど届けられる動物の種類は多岐にわたる。