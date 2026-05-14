ダウ平均は小反落 米ＰＰＩが予想を大きく上回る ＩＴ・ハイテク株は上昇＝米国株概況 ダウ平均は小反落 米ＰＰＩが予想を大きく上回る ＩＴ・ハイテク株は上昇＝米国株概況

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NY株式13日（NY時間16:24）（日本時間05:24）

ダウ平均 49693.20（-67.36 -0.14%）

S＆P500 7444.25（+43.29 +0.58%）

ナスダック 26402.34（+314.14 +1.20%）

CME日経平均先物 63435（大証終比：+125 +0.20%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに小反落の一方、ナスダックは大幅高。取引開始前に４月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表され、前月比１．４％の上昇と予想を大きく上回る数字となった。前日の米ＣＰＩもインフレ懸念を促す内容となり、ＦＲＢの年内据え置き期待を裏付けていたが、本日のＰＰＩを受けて短期金融市場では、年内利上げの確率が上昇。１２月までに一時４０％程度の確率まで利上げを織り込んでいた。



ただ、ＦＲＢが重視しているＰＣＥ価格指数に反映される項目は、航空運賃を除けば比較的落ち着いていたことから、米株式市場も冷静に受け止めているものの上値が圧迫されている。



ナスダックについは、半導体中心にＩＴ・ハイテク株が買い戻されている。エヌビディア＜NVDA＞のフアンＣＥＯが、トランプ大統領の訪中に同行すると伝わったことを受けた動き。当初は同行しないと見られていた。



アナリストは「フアンＣＥＯが土壇場でトランプ大統領の訪中に加わったことで、利益確定売りが出ていたＩＴ・ハイテク株への投資家の関心が再燃。Ｈ２００関連で突破口が開けるとの期待が背景だ」と説明している。



一方、「時価総額で最大企業のＣＥＯが重要なイベントでトランプ大統領に同行すること自体は驚くべき話ではなく、それだけで半導体株へ飛びつく理由にはならない。ただ、最近の同セクターは必ずしも合理的な値動きをしていない」とも述べた。



半導体株はここ最近急騰しており、ＡＩ関連投資への期待を背景に、市場全体を過去最高値圏へ押し上げている。火曜日には上げが一服していたものの、ＡＩ関連投資は依然として今年の市場を主導するテーマとなっている。



ストラテジストは「ＡＩ投資がＩＴ・ハイテク分野以外にも広がっていることで、投資家には他分野にも投資機会がある」との見方を示している。「エネルギー安全保障やインフラ関連は長期的テーマと考えている。エネルギーや送電網、エネルギー自立に向けた設備投資の恩恵を受ける企業に注目している」と述べた。



さらに「今回のＡＩ相場に乗り遅れたとしても、今後長期的に展開するテーマは存在する。そこには持続的な利益成長があると考えている」とも語った。



太陽光発電関連のネクストパワー＜NXT＞が決算を受け大幅高。２７年度通期の売上高とＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正した。



半導体設計のアルテリス＜AIP＞が決算を受け上昇。売上高が予想を上回ったほか、通期ガイダンスで売上高見通しを上方修正している。ＡＩ関連需要の強さが背景。



ＡＩクラウドインフラを手掛けるオランダのネビウス＜NBIS＞がＮＹ市場で決算を受け大幅高。データセンターの需要拡大が追い風となり、売上高は６８４％増加した。



半導体のウルフスピード＜WOLF＞が大幅に７日続伸。テーマ型リサーチ会社が有料レポートで、ＡＩインフラ関連銘柄として同社を「最注目個別銘柄」に挙げた。



フォード＜F＞が大幅高。アナリストが、投資家が同社のエネルギー貯蔵事業と、モデルｅ部門の収益性改善を牽引する可能性を過小評価していると指摘。



地熱発電を手掛けるフェルボ・エナジー＜FRVO＞が本日ナスダックに上場した。ＩＰＯ価格２７ドルに対して初値が３６ドルで取引を開始し、一時３８．４１ドルまで上昇する場面も見られ、好調なスタートを切った。同社はマイクロソフト＜MSFT＞創業者のビル・ゲイツ氏が支援している。



ネクストパワー＜NXT＞ 136.37（+11.00 +8.77%）

アルテリス＜AIP＞ 35.55（+3.12 +9.62%）

ネビウス＜NBIS＞ 207.27（+28.16 +15.72%）

ウルフスピード＜WOLF＞ 62.60（+8.88 +16.53%）

フォード＜F＞ 13.57（+1.58 +13.18%）

フェルボ＜FRVO＞ 36.54（+9.54 +35.19％）



アップル＜AAPL＞ 298.87（+4.07 +1.38%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 405.21（-2.56 -0.63%）

アマゾン＜AMZN＞ 270.13（+4.31 +1.62%）

アルファベットC＜GOOG＞ 399.04（+15.22 +3.97%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 402.62（+15.27 +3.94%）

テスラ＜TSLA＞ 445.27（+11.82 +2.73%）

メタ＜META＞ 616.63（+13.63 +2.26%）

エヌビディア＜NVDA＞ 225.83（+5.05 +2.29%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 445.50（-2.79 -0.62%）

イーライリリー＜LLY＞ 1015.75（+25.88 +2.61%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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