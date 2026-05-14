米１０年債利回り上昇 米ＰＰＩが予想を大きく上回る＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 米ＰＰＩが予想を大きく上回る＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.979（-0.012）

米10年債 4.469（+0.006）

米30年債 5.037（+0.013）

期待インフレ率 2.497（+0.002）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。４月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表され、予想を大きく上回る数字となった。前日の米ＣＰＩもインフレ懸念を促す内容となり、ＦＲＢの年内据え置き期待を裏付けていたが、本日のＰＰＩを受けて短期金融市場では、年内利上げの確率が上昇。１２月までに一時４０％程度の確率まで利上げを織り込んでいた。



ただ、ＦＲＢが重視しているＰＣＥ価格指数に反映される項目は、航空運賃を除けば比較的落ち着いていたことから、数字の割には冷静な受け止めも見られた。



この日は３０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は一時的に留まった。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４７）。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 5.046％（WI：5.041％）

応札倍率 2.30倍（前回：2.39倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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