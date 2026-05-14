AFC U17アジア杯ベスト8出揃う! U-17日本代表は準々決勝でタジキスタンと対戦へ
AFC U17アジアカップは13日、グループリーグ全日程が終了し、ベスト8が出揃った。U-17日本代表は3連勝でB組首位で突破し、15日の準々決勝ではA組2位のタジキスタンと対戦する。
AFC U17アジアカップは各組2位以上が準々決勝に進出し、8チームが今年11〜12月に行われるU-17W杯に出場するというレギュレーション。日本、中国、サウジアラビア、タジキスタン、韓国、ベトナム、オーストラリア、ウズベキスタンの8か国がU-17W杯出場を決めた。
準々決勝では日本対タジキスタンの他、開催国のサウジアラビア対中国、前回王者のウズベキスタン対韓国、ベトナム対オーストラリアのカードが組まれた。
準々決勝の日程は以下の通り。
【準々決勝】
5月15日(金)
[1]日本 25:00 タジキスタン
[2]サウジアラビア 26:00 中国
5月16日(土)
[3]ウズベキスタン 25:00 韓国
[4]ベトナム 26:00 オーストラリア
【準決勝】
5月19日(火)
[1]の勝者 24:00 [3]の勝者
[2]の勝者 27:30 [4]の勝者
AFC U17アジアカップは各組2位以上が準々決勝に進出し、8チームが今年11〜12月に行われるU-17W杯に出場するというレギュレーション。日本、中国、サウジアラビア、タジキスタン、韓国、ベトナム、オーストラリア、ウズベキスタンの8か国がU-17W杯出場を決めた。
準々決勝の日程は以下の通り。
【準々決勝】
5月15日(金)
[1]日本 25:00 タジキスタン
[2]サウジアラビア 26:00 中国
5月16日(土)
[3]ウズベキスタン 25:00 韓国
[4]ベトナム 26:00 オーストラリア
【準決勝】
5月19日(火)
[1]の勝者 24:00 [3]の勝者
[2]の勝者 27:30 [4]の勝者