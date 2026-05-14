◇パ・リーグ 西武2―1ソフトバンク（2026年5月13日 みずほペイペイD）

渾身（こんしん）の力を込めて今季最多の129球目を投じた。2―1の9回2死二、三塁。西武・高橋光は野村を148キロのフォークで空振り三振に仕留めた。リーグトップの5勝目を挙げた雄叫びが響き渡った。

「疲れましたけど、最後まで集中して投げられた。（2度目の完投は）うれしいですし、続けていきたい」

ソフトバンク相手に4戦4勝。チームが同カード4連続で勝ち越すのは10年以来16年ぶりで、すでに昨季の8勝に11試合目で並んだ。西口監督は「今年は見るからに出来が全然違うし、球の質も切れも違う。今日はやっぱり（高橋）光成の投球が良かった」と絶賛した。

2回に近藤に先制のソロ本塁打を浴びたが、17のゴロアウトを奪うなど、相手打線を抑え込んだ。1点差で迎えた9回、西口監督は投手交代も頭をよぎったが、高橋光自ら「もう1イニングいける」と志願してマウンドに立った。「流れが完全に僕だった。行くしかないというところだった」。9回3安打1失点と満点の投球を見せ、結果で応えた。

敵地での2連勝で今季初の6連勝。貯金は最多5に伸ばし、試合のなかった首位・オリックスと2ゲーム差に迫った。全て先発でソフトバンク戦4戦4勝は96年の西口文也以来30年ぶりという快挙も成し遂げた“鷹キラー”は「まだ前半戦。集中して一試合一試合やっていきたい」。冷静な右腕とは対照的に、獅子党のボルテージは上がる一方だ。（河西 崇）

≪オール先発では現監督の西口文也が96年に達成して以来30年ぶり≫高橋光（西）が今季ソフトバンク戦で4戦4勝。ソフトバンク相手にシーズン初登板から4戦4勝は20年美馬学（ロ）以来。チームでは00年松坂大輔が救援勝利を含む4戦4勝を記録して以来で、オール先発では現監督の西口文也が96年に達成して以来30年ぶり。