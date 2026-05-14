舞台「『チェンソーマン』ザ・ステージ　レゼ篇」のチェンソーマン役・仲宗根豊が降板…体調不良で一定期間休養

舞台の「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇」の公式サイトが１３日に更新され、チェンソーマン役で出演予定だった仲宗根豊が降板すると発表した。仲宗根が体調不良のため一定期間の休養が必要となったことが理由。

同サイトでは「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇 出演者に関する重要なお知らせ」のタイトルで報告。「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇にチェンソーマン役で出演を予定しておりました仲宗根 豊さんにつきまして、体調不良のため一定期間の休養が必要となり、大変残念ではございますがやむを得ず降板することとなりました。楽しみにしていた皆様にはご迷惑ならびにご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と説明と謝罪の文章を掲載した。

続けて「仲宗根豊さんに代わり、Ｔａｉｓｅｉ Ｎａｋａｍｏｔｏさんに全ての公演にご出演いただき、公演は上演いたします」とも伝えた。チェンソーマン役の変更に伴う公演チケットの払い戻しはなく、「何卒ご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけ、「この度は、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、重ねて心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。

「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇」は７月２５日から８月２日まで天王洲・銀河劇場で、８月７日から１２日まで京都劇場で上演予定。