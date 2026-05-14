ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、元お笑いトリオ・ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の第４回公判が１３日、東京地裁で開かれた。

検察側の５人目の証人として被害女性Ａさんと斉藤被告が共演した番組の女性ＡＤが出廷。ロケ後、Ａさんにピンマイクを外してもらうため、ロケバスに戻るよう促すと「私はここで大丈夫です」と遠慮されたことを明かした。

これまで弁護側はロケ後に行われた３度目の性的接触・口腔性行は、Ａさんが用もなくロケバスに戻ってきたことから斉藤被告が「進んだ行為も受け入れてくれてると思った」と主張していた。

証人によると、通常、演者のピンマイクの着脱はスタッフが行うが、Ａさんの衣装がワンピースで「下からたくしあげてもらう必要があるため」に、Ａさん自らが車内で行っていた。ロケ後の車内には斉藤被告もいた。

証人は、当日Ａさんから異変は感じられず、後日、性被害の話を知り「驚きました」と語った。

斉藤被告は、終始うつむき加減。手元には紙とペンが用意されたが筆は進まず、白紙のまま弁護士へ返していた。