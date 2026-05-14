◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

とてつもないご褒美をもらった。２年目の巨人・宮原駿介投手（２３）が通算１６登板目でプロ初勝利。大尊敬する坂本の劇的サヨナラ３ランで白星が舞い込み「最後、勇人さんがカッコよく決めてくれて…。打ってくださった勇人さんに感謝したい。運良すぎです…」と混乱気味に初のお立ち台へ向かった。

出番は１―１の延長１２回、２死一、三塁の大ピンチから、遊撃内野安打で一時勝ち越しを許したものの最後は４番・坂倉を二飛。「点を取られて悔しい。僕は何もできてない…」と下を向きかけた直後の攻撃で予想を超えるフィナーレが待っていた。

“サプライズ”はまだ続く。「初勝利だから、あげる」。ヒーローインタビュー後、ロッカーで背番号６から手渡されたのは何と、通算３００号の記念球。「サインも書いてくださって。ふ…震える。どうしたらいいんだろう。もう分かんないー。大切に保管します！」と少年のような表情で頭を抱えた。

静岡学園、東海大静岡キャンパスを経て２４年ドラフト５位で入団した速球派左腕。「次投げる時は必ず、どんな場面でもゼロで抑える」。忘れられない福井の夜を目に焼きつけ、更なる飛躍を誓った。（堀内 啓太）