「ファーム・交流試合、日本海Ｌ富山０−４阪神」（１２日、富山市民球場）

「４番・立石」。将来的には１軍の舞台で聞けるであろうアナウンスが富山の夜に響いた。「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石（創価大）がプロ入り初の４番スタメンで出場。平田２軍監督が「打線を引っ張るくらいの自覚を持ってほしい」と託した打順で、相手中堅手のグラブをはじく二塁打を放ち、４番初安打を記録した。

ゴールデンルーキーがついに打線の中心に座った。４番初打席は見逃し三振に倒れたが、バットから快音が響いたのは四回だ。カウント１−２と追い込まれた状況で、外角の変化球に泳ぎながらうまく合わせた。相手中堅手が果敢に前進してスライディングキャッチを試みるも、捕球できず。立石は全力疾走で二塁を陥れ、プロ入り初の二塁打を記録した。

１２日のファーム交流試合・日本海Ｌ石川戦（小松）で約１カ月ぶりに実戦復帰。いきなり２安打２打点の活躍を見た平田２軍監督は「そら、昨日の２本を見たら」と４番抜てきを決意した。「打って走って守ってだけじゃなく、打線の中でのリーダーシップというか、そういう選手に育っていってほしいんでね」。黄金ルーキーに期待する未来図を打順に込めた。

前日に続いてＤＨで出場。当初の予定通り２打席で交代したが、「４番・立石」という虎の明るい未来を“先行上映”するかのような時間が大きな希望を抱かせた。