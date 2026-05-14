「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

持ち味の破壊力がきっちり白星に結びついた。日本ハムは効果的な２発で今季２度目の４連勝。両リーグ最速でチーム５０本塁打に到達し、４月２２日以来３週間ぶりの勝率５割復帰だ。

まずは２点リードの三回にレイエスが来日３年目で初の３戦連発となる６号２ラン。「逆風なので無理をせずフォアボールでも良いと考えて、甘いボールを狙っていた」と冷静な状況把握で、雨を切り裂いてバックスクリーンにぶち当てた。

そして、九回には進藤がプロ初本塁打初打点となる左越え１号２ラン。「めちゃくちゃうれしかった」とベンチで何度も両拳を握った。七回に今季１７打席目で初安打となる右翼線二塁打。リードを評価され、この日が５試合目の先発マスクだったが「１本出ないのはずっと焦ってました」と明かした。昨オフには尊敬する楽天・浅村の自主トレに志願参加。打撃向上を図ってきただけに、安どの笑みが浮かんだ。

新庄監督は「レイエスすごいね」と主砲に舌を巻くと、同じ福岡県出身の進藤の一発には「本人よりうれしかった」と笑顔。交流戦前までの貯金作りに「ちょっと増やしておきたいですね」と意欲を見せた。