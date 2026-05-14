女子プロの“美しすぎるドレス姿”！「JLPGAアワード」を振り返る

「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」の表彰式が昨年末に都内ホテルで催された。その模様とともに、昨シーズンの女子ツアーを振り返る。

２０２５年12月、例年どおり「ＪＬＰＧＡアワード」が開催された。海外で活躍した選手もそろい、とても華やかな表彰式に。次々に登壇する選手たちを目で追いながら、25年シーズンを振り返ってみる。

開幕から米ツアー組の連勝

そして、ベテランの奮起

開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」を岩井千怜が、第２戦「Ｖポイント×ＥＮＥＯＳ」を吉田優利が勝ち、米ツアー参戦組が連勝した。しかし、第３戦「アクサレディス」でベテランの工藤遥加が初優勝。

この流れに乗るかのように、次戦「ヤマハレディース」では穴井詩が最年長シード選手の全美貞とのプレーオフを制して２年ぶりの優勝を果たした。序盤戦ではプロ２年目を迎えた菅楓華がつねに上位に。

一時はメルセデスランキング（以下ＭＲ）のトップに立った。雨の「富士フイルム・スタジオアリス」で安田祐香が通算２勝目をあげると、翌週「バンテリンレディス」で、佐久間朱莉が待望の初優勝を果たした。

そのころ米ツアーでは、竹田麗央が３月の「ブルーベイＬＰＧＡ」で、４月の「シェブロン選手権」では西郷真央が５人プレーオフを制して、米メジャー初優勝を飾った。５月「パナソニックオープン」。24年シーズンは不振に喘いでいた菅沼菜々が復活優勝。最終18番、ラフからのアプローチが25年ベストプレーとして表彰された。

工藤遥加、穴井詩と続いたベテランの奮起、５月の今季（＝ 25年シーズン）初メジャー「サロンパスカップ」でも、申ジエと藤田さいき、２人のベテランによる死闘が繰り広げられ、プレーオフの末に申ジエが、永久シードまであと１勝となる通算29勝を飾った。

佐久間朱莉

初優勝から4勝をあげて、一気に2025年ツアーの主役に躍り出た。「昨年の自分を超える」という今季の目勝はもちろんメジャー制覇だ

菅沼菜々

乃木坂46の衣装を手掛ける人にオーダーしたドレス。「表彰式の舞台に戻ってこられて幸せ」とコメント

山下美夢有

AIG女子オープンで海外メジャー初優勝を含む2勝をあげ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた

荒木優奈

「ゴルフ5」で初優勝、メルセデスランキング7位、年間トップ10入りも14回と文句なしの活躍で受賞

ルーキーたちの躍動と初優勝ラッシュ

工藤遥加

プロ267試合目の初優勝だった。タキシードがこれほど似合う女子プロはいないだろう

「Ｓｋｙ ＲＫＢレディス」では神谷そらが、大逆転で通算３勝目。そして佐久間朱莉が「ブリヂストンレディス」で今季２勝目をあげた。その佐久間とマッチレースを演じたのが、開幕から好調のルーキー、荒木優奈だった。

「リゾートトラストレディス」「ヨネックスレディス」で、稲垣那奈子と髙野愛姫がそれぞれ初優勝を飾った。そのころ米ツアーでは、岩井千怜が「メキシコ リビエラマヤオープン」で初優勝。「サントリーレディス」で２年ぶりの優勝を果たしたのは高橋彩華。

そして、「ニチレイレディス」で入谷響が２位に４打差をつけて完勝。ルーキー初優勝１番乗りを果たした。 「アースモンダミンカップ」で佐久間朱莉が今季３勝目。この勝利でＭＲ２位の神谷そらに３００ポイント以上の差をつけて独走体勢に入った。

「資生堂・ＪＡＬレディス」で永峰咲希が、20年「日本女子プロ選手権」以来５年ぶりの優勝。永峰を追った木戸愛のプレーオフに持ち込んだ本戦18番のバーディパットは、今季会場がもっとも沸いたプレーだった。

「ミネベアミツミ」で内田こと子が４日間首位を譲らず、初優勝を完全優勝で達成。これで６人目の初優勝者の誕生だったが、それは後半戦でも続く。「明治安田レディス」では、小祝さくらが優勝。しかし、次週「大東建託」の試合中に手首痛で途中棄権。

今季中の復帰が期待される。４日間とも気温35度の酷暑のなかで行なわれた「大東建託・いい部屋ネットレディス」は、大東建託所属のホステスプロ、渡邉彩香が勝利した。

安田祐香

山下美夢有が快挙

続いて岩井明愛も

申ジエ

「サロンパスカップ」優勝で永久シード獲得まであと1勝とし、生涯獲得賞金が14億円を突破

そのころ米ツアーでは、山下美夢有が「全英女子オープン」を制覇。アメリカでの初優勝がメジャーとは、やはりすごい選手だ。これで４月の西郷真央に続いて日本人がメジャーを連勝した。その２週間後、岩井明愛が「ポートランド・クラシック」で初優勝を飾り、参戦１年目で姉妹Ｖを達成。

国内８月「北海道ｍｅｉｊｉ」、開幕からつねに上位で戦ってきた河本結が今季初勝利。翌週「ＮＥＣ軽井沢72」では、ルーキー寺岡沙弥香を振り切り、柏原明日架が６年ぶりの勝利をあげた。「ＣＡＴ Ｌａｄｉｅｓ」で吉田弓美子が櫻井心那のキャディを務めたことが話題に。

その櫻井が２年ぶりの優勝を果たした。「ニトリレディス」では最終日13位タイから出た鈴木愛が大逆転で通算21勝目。そして「ニチレイレディス」の入谷に続き、ルーキーの初優勝者が生まれた「ゴルフ５レディス」。勝ったのは荒木優奈。今季７人目の初優勝プレーヤーとなった。

櫻井心那（左） 高橋彩華（右）

２つのメジャーを制した１９９５年度生まれ

竹田麗央

「ブルーベイLPGA」で2024年「TOTOジャパンクラシック」以来の米ツアー2勝目。今季はメジャー優勝を目指す

９月「ソニー日本女子プロ選手権」桑木志帆とのプレーオフの末、金澤志奈が初優勝。それもメジャー大会を地元・茨城で達成というおまけつきだ。「ミヤギテレビ杯ダンロップ」で菅楓華が初優勝。これで今季の初優勝者は９人目。

菅沼菜々（左）神谷そら（右）

10月のメジャー第３戦「日本女子オープン」。９年前に当時アマチュアの畑岡奈紗が逆転で初優勝を果たした今大会。そのとき畑岡に敗れたのがプロ３年目の堀琴音だった。９年越しのリベンジはアマチュア（廣吉優梨奈）に追われるという、シチュエーションも９年前と同じ巡り合わせだったが、堀は見事に悲願のメジャー制覇を達成。

翌週の「スタンレーレディス」。河本結が今季２勝目。米ツアー組が多く参加していた今大会、河本がその複雑な思いを語った会見が印象的だった。「富士通レディース」では、木村彩子が２日目に大爆発。そのまま22年「アース・モンダミンカップ」以来の通算２勝目をあげた。

岩井明愛（左）岩井千怜（右）

まず千怜が「メキシコリビエラマヤオープン」で勝ち、すぐに明愛が「ポートランド・クラシック」で優勝。米ツアー参戦1年目にして姉妹Vを達成。それぞれ敢闘賞を受賞した

95年度生まれの優勝者は、永峰咲希、柏原明日架、金澤志奈、堀琴音に続き、木村で５人目となった。

小祝さくら（左）與語優奈（中央） 入谷 響（右）

佐久間が初の年間女王に

初優勝者の誕生は続く

レジェンズツアーの優勝者。

左から、酒井千絵、福嶋浩子、島袋美幸、二階堂美加、李知姫木

「マスターズＧＣレディース」。佐久間朱莉が９打差の圧勝で６月のアース・モンダミンカップ以来の今季４勝目をあげ、年間女王に王手をかけた。「三菱電機レディス」では仲村果乃が今季10人目の初優勝を飾った。初夏のころの好調がよみがえるメリハリの利いた見事なプレーだった。

木村彩子

一方、ホステスプロとして臨んだ稲垣那奈子。初日87位タイと出遅れたが、2日目に起死回生の７バーディ（１ボギー）と意地を見せてギリギリの予選突破。所属の大会での気合いの入ったプレーは見ていて気持ちがいい。

そのころ米ツアーでは、山下美夢有が「メイバンク選手権」でプレーオフを制して今季２勝目。新人王のタイトルをほぼ手中に収めた。「ＴＯＴＯジャパンクラシック」では、荒木優奈とのプレーオフを制して、畑岡奈紗が３年ぶりに米ツアー優勝。

左から永峰咲希、脇元 華、堀 琴音

そして、腰の痛みを抱えながら戦い続けた脇元華に、ついに歓喜の瞬間が訪れた。「伊藤園レディス」で見事悲願を達成。これで今季の初優勝は11人目に。初優勝は「大王製紙エリエールレディス」でも。勝ったのは台湾のウーチャイェン。

これで12人目。チャイェンは親友の藤井美羽が同じ週のステップアップツアーで初優勝を果たしており、その喜びはひと塩だったようだ。今大会で佐久間朱莉が初の年間女王に輝いた。今季の優勝者と上位選手のみ参戦が許される最終戦「リコーカップ」が例年どおり宮崎カントリークラブで開催された。

金澤志奈

開幕戦で勝った岩井千怜が、この最終戦も勝利しそうな雰囲気だったが、それに待ったをかけたのは鈴木愛。プレーオフで千怜を下して通算22勝、永久シードまであと８勝。本人曰く「今年から年間２勝を４年続けて達成するつもり」とのこと。

これで、25年ＪＬＰＧＡツアーの全日程が終了。アワードでの表彰式でも明らかなように、25年シーズンは佐久間朱莉の年だった。ただ、そこに立ちはだかるライバルとして、親友の桑木志帆がこの舞台にいないのは少し寂しい気がした。

24年の最終戦「リコーカップ」を含め、その年３勝した桑木。そして当時初優勝が秒読み状態となっていた佐久間朱莉。この２人の勝負が25年のメインになると思われていたのだが、桑木が表彰台に上がることはなかった。

桑木の未勝利や、小祝の故障離脱などもあり、25年シーズンは初優勝が12人も生まれ、毎週違ったヒロインがあらわれた。ルーキーからベテランまで多くの優勝者が出たことで、例年になくバラエティ豊かなシーズンになったともいえる。

また、アマチュアの高校生たちが下部ツアーで優勝し、後藤あい、岩永杏奈、廣吉優梨奈らが今後も躍動することを考えると、日本女子ゴルフの未来が明るいことを実感した年でもあった。

左から藤井美羽、ウー チャイェン

26年シーズンの主役は？

Hitachi 3Tours Championship JLPGAチーム

JLPGAチームが大会3連覇を達成。左から菅楓華、荒木優奈、神谷そら、佐久間朱莉、河本結、高橋彩華

弱点らしい弱点が見つからない佐久間朱莉、やはり彼女を中心にツアーは展開していくと思われる。また、彼女は昨年12月に逝去した師匠の尾崎将司氏との約束「メジャー優勝」を果たすため、さらに強いモチベーションをもってツアーに臨むはずだ。

樋口久子

日本人女子選手の先駆者として活躍。現役引退後は、若手の育成や女子ゴルフ競技の普及と発展に尽力。受賞は当日まで本人には知らされず「サプライズ」だったという

そこに、この表彰式で新人賞を受賞した荒木優奈や、ＭＲ４位の菅楓華ら若手が昨季の好調そのままに上位争いを継続。30歳以上のベテランたちはその若手の壁となりながら、もちろん自身の勝利のために今季も優勝戦線につねに顔を出し続けるだろう。

鈴木 愛

26年シーズンはアマチュア選手にも注目。レギュラーツアー優勝も十分あり得ると思う。また、原英莉花と櫻井心那が米ＬＰＧＡツアーに新たに参戦する。これで日本人プレーヤーは15人となった。きっと昨年より多くのグッドニュースが届くことだろう。

大久保柚季

優勝3回、トップ10入り5回を記録し「ステップアップツアー」ランキング1位に。今季のJLPGAツアー前半戦出場権を獲得

左から水木春花、青木香奈子

ステップアップツアーで優勝した選手たち

構成＝ひよこきんぎょ

写真＝田中宏幸