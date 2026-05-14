「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）

悪夢のような逆転負けが窮状を物語る。阪神・藤川監督は試合後、冷静さを保ちながらも「やり返すということです」と言葉に力を込めた。今季８度目の逆転負けは、またも“魔の八回”。昨季は鉄壁、無双…どれだけの形容も上回る活躍を見せた救援陣が、開幕からなかなかリズムに乗れないでいる。

迎えたこの回。桐敷が武岡、石井に連打を浴び同点とされた。さらに沢井に死球を与えると１死後、丸山和に左前打を許し満塁。ここで藤川監督はモレッタを投入した。だが助っ人も制球が定まらず、代打・古賀に死球を与え勝ち越し点を献上。増田の中犠飛で計３失点と踏ん張れなかった。

８日のＤｅＮＡ戦（甲子園）では１点を追う九回、桐敷、畠が乱調で８失点。悪い流れのまま翌９日の同戦では１点リードの八回、続投した先発の大竹が３失点で逆転負けを喫した。昨季１２球団トップだった救援防御率は４・１５まで悪化。さらに開幕から八回は２０失点で、イニング別でも初回の２５失点に次ぐ数字だ。

「現状では、なかなか言いづらいですね。ゲームを落としてますから」

藤川監督は試合直後のリリーフ陣には言及を避け、「それよりも展開ですね」と説明。三回の２得点以降、なかなかチャンスを作れなかった。七回の無死一塁では小幡が犠打で送れず空振り三振。「キッチリとした展開を持ってこられなかったというのが反省です」と指摘した。痛恨の首位陥落。甲子園に戻って立て直しを図る。

◆八回はワースト２ 今季の阪神は八回に２０失点。これは一回の２５点に次ぎ２番目に多い。また救援防御率は４・１５。ＪＦＫはじめ多くの名リリーバーを擁してきた救援大国が苦戦している。