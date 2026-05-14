「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）

阪神が終盤に逆転を許して１日で首位陥落となった。２−１の八回に桐敷がドラフト６位・石井にプロ初安打となる同点適時二塁打を浴びた。その後に代わったモレッタが代打・古賀に押し出しの死球を与えて勝ち越し点を献上。先発・高橋は初回に３３イニングぶりの失点で、球団では１９６２年小山正明以来６４年ぶりの４戦連続完封は逃した。それでも二回以降は二塁すら踏ませず６回３安打１失点１１奪三振の好投。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−桐敷は不安定な投球が続いている。

「その前の走者一塁で、ウチが追加点を取らなければいけないというゲーム展開でしたね」

−犠打失敗があった。

「野球ですね。こちらが有利に進めなければいけないところで進めなかったというのが…。やはり１点を守るというのはいつでも、どんな時でも難しいですからね」

−高橋の交代は。

「もう十分ですね、それは。あそこからは逃げ切っていかないと」

−岩崎は登板がなかった。コンディションか。

「また、明後日からだね」