「ＤｅＮＡ５−０中日」（１３日、横浜スタジアム）

夢にまで見たハマスタのお立ち台。ＤｅＮＡドラフト２位・島田（東洋大）は、降り注ぐ大歓声を全身で浴び、プロ初星の感激をかみしめた。６回５安打無失点、９奪三振。五回にはイマキュレートイニング（３者連続３球三振）を達成し、新人では１９５４年の梶本（阪急）以来７２年ぶり、セ・リーグに限れば初となる快挙を生み出した。

「ギアをひとつ上げて、こっちに流れを一気に持ってこようという意識はありました」。球速がやや落ち始めた中盤。今一度ボルテージを上げ、４番・細川から完全無欠の９球で料理した。六回には、１死満塁のピンチを高橋、村松と２者連続三振。相川監督は「ピンチでもああいうボールを投げられるのは、ピッチャーとして必要な要素」とそのたくましさを称えた。

横浜市戸塚区出身。幼い頃から横浜スタジアムに足を運んだ。「プロ野球選手になりたいなっていう夢を与えてもらった。今度は、自分が子どもたちにプレーで同じような気持ちになってもらえたら」。屈強なルーキーの雄姿は見る者の心揺さぶったはずだ。

「ウィニングボールは、小さい頃から１人で育ててくれたお母さんにあげたいと思います」と島田。先発陣が手薄なチームを救う孝行息子は、屈託ない笑顔を浮かべた。