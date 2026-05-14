◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

巨人・坂本勇人選手（３７）は１３日、対広島７回戦（福井）の延長１２回に遠藤から左越え逆転サヨナラ３ランを放ち、プロ野球４８人目の通算３００号。２２９３試合目での達成は、新井貴浩（広）の２１７９試合を抜いて最も遅い到達。３７歳４か月での達成は高橋由伸と並び年長６位、並びに球団最年長での達成。

巨人だけで３００本塁打以上は、〈１〉王貞治８６８〈２〉長嶋茂雄４４４〈３〉阿部慎之助４０６〈４〉原辰徳３８２〈５〉松井秀喜３３２〈６〉高橋由伸３２１〈７〉坂本勇人３００で７人目。ほかに巨人在籍時に達成したのが、江藤智、ローズ、小久保裕紀、小笠原道大、ラミレス、村田修一、中田翔の７人がおり、合わせて１４人が巨人のユニホームで３００号を達成している。

この日はサヨナラ本塁打。坂本のサヨナラ安打は１３本目で歴代７位タイ。巨人では王、長嶋に次ぎ、阿部と並び３位。サヨナラ本塁打７本は歴代６位タイ。巨人では王に次いで長嶋、阿部、亀井と並び２位タイ。サヨナラ記録でも上位に顔を出している。（福山 智紀）