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14日午前5時1分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市、八幡平市、葛巻町、それに岩手町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□岩手県
盛岡市　八幡平市　葛巻町
岩手町

■震度3
□岩手県
二戸市　軽米町　九戸村
一戸町　久慈市　野田村

□青森県
八戸市　三戸町　五戸町
田子町　青森南部町　階上町

■震度2
□岩手県
滝沢市　雫石町　紫波町
矢巾町　宮古市　岩泉町
田野畑村　普代村　岩手洋野町
花巻市

□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　横浜町
東北町　おいらせ町　青森市
平内町　外ヶ浜町　黒石市
西目屋村　藤崎町　むつ市
東通村

□北海道
函館市

□秋田県
能代市　三種町　秋田市
由利本荘市　大館市　鹿角市
北秋田市　小坂町

■震度1
□岩手県
山田町　北上市　遠野市
一関市　奥州市　西和賀町
平泉町　大船渡市　釜石市
住田町　大槌町

□青森県
六ヶ所村　新郷村　五所川原市
つがる市　蓬田村　板柳町
弘前市　平川市　深浦町
大鰐町　田舎館村　風間浦村
佐井村

□北海道
木古内町

□秋田県
藤里町　井川町　にかほ市
横手市　湯沢市　大仙市
仙北市　羽後町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　石巻市
松島町　利府町

□山形県
鶴岡市　酒田市　真室川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。