岩手県で最大震度4のやや強い地震 岩手県・盛岡市、八幡平市、葛巻町、岩手町
14日午前5時1分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市、八幡平市、葛巻町、それに岩手町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□岩手県
盛岡市 八幡平市 葛巻町
岩手町
■震度3
□岩手県
二戸市 軽米町 九戸村
一戸町 久慈市 野田村
□青森県
八戸市 三戸町 五戸町
田子町 青森南部町 階上町
■震度2
□岩手県
滝沢市 雫石町 紫波町
矢巾町 宮古市 岩泉町
田野畑村 普代村 岩手洋野町
花巻市
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 横浜町
東北町 おいらせ町 青森市
平内町 外ヶ浜町 黒石市
西目屋村 藤崎町 むつ市
東通村
□北海道
函館市
□秋田県
能代市 三種町 秋田市
由利本荘市 大館市 鹿角市
北秋田市 小坂町
■震度1
□岩手県
山田町 北上市 遠野市
一関市 奥州市 西和賀町
平泉町 大船渡市 釜石市
住田町 大槌町
□青森県
六ヶ所村 新郷村 五所川原市
つがる市 蓬田村 板柳町
弘前市 平川市 深浦町
大鰐町 田舎館村 風間浦村
佐井村
□北海道
木古内町
□秋田県
藤里町 井川町 にかほ市
横手市 湯沢市 大仙市
仙北市 羽後町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 石巻市
松島町 利府町
□山形県
鶴岡市 酒田市 真室川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。